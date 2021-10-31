Say ve Bağcan öğrencilerle sahnede
Yabancı okullarının egemenliğine karşı uygarlığı yakalayan kuşaklar yetiştirmek amacıyla bir Cumhuriyet kurumu olarak kurulan Türk Eğitim Derneği’nin (TED) Ankara Koleji, 90. yılına gözalıcı bir salon ve coşkuyla alkışlanan Fazıl Say - Serenad Bağcan konseri ile girdi. Say ve Bağcan’a sahnede Ankara Koleji Lisesi müzik öğretmeni Mehmet Kaya’nın şefliğindeki öğrencilerden oluşan bir koronun eşlik etmesi etkileyiciydi.
TED Ankara Koleji’nin İncek yerleşkesinde yapılan yaklaşık 1450 metrekarelik oditoryum, 360 metrekarelik sahne, seminer ve açık-kapalı alanları bulunan adı da Atatürk’ü simgeleyen 1500 kişilik “Ata Salonu” ilk kez Cumhuriyet Bayramı gecesinde izleyicisi ile buluştu. Dünyanın birçok ülkesinde konserler vermiş olan Fazıl Say’ın böylesi bir salonu Türkiye’de görmekten sevinç duyduğunu belirtmesi, TED yöneticilerinin yüzünü ağarttığı söylenebilir.
COŞKULU KONSER
TED’deki Cumhuriyet Bayramı kutlaması, İstiklal Marşı’nı Fazıl Say’ın piyano tuşları üzerinde gezinen usta parmakları ve Serenad Bağcan’ın duru, içe işleyen sesiyle dinlenmesi ile başladı. Ardından, müzik öğretmeni Mehmet Kaya’nın çok iyi hazırladığı anlaşılan öğrenci korosu ve izleyici ile birlikte sevinçle söylenen İzmir Marşı salonda çınladı.
‘CUMHURİYET, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK VE İRADEDİR’
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun konuşmasında, “Cumhuriyet bizim için nedir?” sorusunu sorduğu bölüm dikkat çekiciydi:
“Her çocuğun okula gidebilmesidir. Ülkede çocuk işçi, çocuk gelin olmamasıdır. Eşitlik, özgürlük ve iradedir. Emperyalist dünyaya boyun eğmeden kalkınma projesidir. Geleceğimizi aydınlatan meşalemizin yakıtıdır.” TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Kartal Usluel de “Atatürk ilkeleri, devrimleri ve Cumhuriyetin ışığıyla Türkiye’nin geleceğine yön veren nice nesillerin yolunu aydınlatmaya devam edeceğiz” dedi.
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