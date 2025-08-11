Sayısız artçı meydana geldi: Balıkesir Sındırgı'da bir şiddetli deprem daha!

Balıkesir'de dün (10 Ağustos) akşam saatlerinde meydana gelen depremin ardından artçılar devam ediyor.

BİR ŞİDDETLİ DEPREM DAHA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sayısız artçı depremin ardından şiddetli bir artçının daha yaşandığını duyurdu. Yine Balıkesir'in Sındığı ilçesinde saat 04.55 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre depremin bu kez yerin 10.39 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.

1 CAN KAYBI VAR!

Balıkesir'de meydana gelene 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilden hissedildi. 1 yurttaş hayatını kaybetti.