Sayıştay çok sayıda mevzuata aykırılık tespit etti: Pazarlık usulü ihale!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2023 - 04:00

Sayıştay’ın TBMM’ye sunulan 2022 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda kamu ihalelerine ilişkin dikkat çeken tespitlere yer verildi.

Denetimlerde bazı kamu idarelerinde belirlenen mevzuata aykırılıklar şöyle:

- Temel ihale usulleri (açık ihale ve belli istekliler arasında ihale) ile karşılanması gereken ihtiyaçlar, Kamu İhale Yasası’nda sayılan şartlar gerçekleşmemesine karşın pazarlık usulü ile karşılanıyor. Yasanın temel ilkelerine aykırılık var.

- Kamu İhale Yasası’nı devreden çıkarmak için çeşitli yöntemler uygulanırken yapım işleri ihalelerinde çok sayıda usule aykırılık belirlendi.

- Yapım işlerine ilişkin projelerin hazırlık aşamasında yeterli özen gösterilmiyor. Projelerde eksiklikler ve hatalar var.

- Artan ve eksilen iş kalemleri için yeni fiyat belirlenmeden ödeme yapılıyor. İmalatlar yapıldıktan sonra yeni birim fiyat belirleniyor.

- Devlet İhale Yasası gereğince yapılan bazı taşınmaz satış ve kiralama işlerinde, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin kontroller yapılmıyor.

ŞANTİYE DEFTERİ YOK

Yapım işleri projeler hazırlanmadan ihaleye çıkıyor. Mevzuat ile gerekliliği öngörülen şantiye defteri tutulmuyor.

Aralarında bağlantı olmadığı halde mal ve hizmet alımı ile yapım işi bir arada ihale ediliyor.