Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 10 aday belirlendi

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında basına kapalı toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan seçimle Sayıştay'da boş kalan 5 üyelik için 10 aday belirlendi.

Adaylar, 8'i Sayıştay meslek mensupları kontenjanından, 12'si ise Hazine Bakanlığı'ndan olmak üzere 20 isim arasından seçildi.

Sayıştay meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın ve Eşref Edip Çiçekli ile Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından başvuran ve Sayıştay Genel Kurulu tarafından seçilen Ertan Erüz, Muammer Çolak, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran komisyonda aday olarak belirlendi.

TBMM Genel Kurulu, belirlenen 10 adaydan 5'ini, Sayıştay üyesi olarak seçecek.