Sayıştay’dan il özel idareleri ve belediyelerde afet tespitleri: Ders çıkarılmayan afet sorunları

Kırşehir İl Özel İdaresi’nin Sayıştay raporuna göre; kurum geçen yıl afet ve acil durumlar için 2 milyon 712 bin TL’lik bütçe ayırmasına karşın bu bütçede hiçbir harcama yapmadı. İdare, sorumluluğu olmasına rağmen bu kaynakla herhangi bir yatırım projesi önerisi hazırlayarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirilmedi. Sayıştay’ın bu tespitine karşı idare tarafından gelecek yıl bu sorunun giderileceği belirtilse de raporda aynı sorunun 2018 yılından beri devam ettiği aktarıldı.

Türkiye her yaz dönemi yangın afetleriyle boğuşurken Aksaray Belediyesi’nin Sayıştay raporunda, yangın yaşanması muhtemel sahaların belirlenmediği kaydedildi. Raporda ayrıca belediyenin afet ve acil durum plânlarını hazırlanmadığı da kaydedildi.

Yine Artvin Belediyesi’nin Sayıştay raporunda da belediyenin yangın operasyon planı bulunmadığı ve muhtemel yangın sahalarının belirlenmediği aktarıldı. Belediye de bu tespite karşı gerekli çalışmaları başlattığını aktardı.

AFET BÜTÇESİYLE GİYECEK ALIMI

Sivas İl Özel İdaresi’nin raporunda Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için ayrılan ödeneğin 4 milyon 668 bin 402 TL’sinin giyecek, iş yeri malzeme alımları ile zorunlu trafik sigortası hizmet alımları gibi harcamalar için kullanıldığı aktarıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay raporunda ise, şehirle ilgili altyapı ve üstyapı çalışmaları, depremden hasar gören yerler gibi geniş bilgileri barındıran Coğrafi Bilgi Sistemi’nde (CBS) eksiklikler olduğu kaydedildi. Şehirde 6 Şubat depremleri sırasında da mevcut sistem kullanılamadığı ve herhangi bir afet yönetim sistemi olmadığı için özel bir yazılım firmasından ücretsiz olarak destek alındığı aktarılan raporda “Yaşanan afet süreci sonrası herhangi bir CBS çalışması yapılmamıştır” bilgisi paylaşıldı.