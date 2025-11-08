Sayıştay denetim raporlarında İstanbul’da AKP’li üç belediye için dikkat çekici tespitler var: 159 kusur, sıfır işlem

Sayıştay, 2024 yılına ait belediyeler ve bağlı idarelerin denetim raporlarını kamuoyu ile paylaştı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından iktidarın belediyeleri silkeleme çağrısı eşliğinde harekete geçtiği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil CHP’li 12 belediye başkanının tutuklu olduğu İstanbul’da, AKP tarafından yönetilen belediyeler hakkında düzenlenen raporlarda dikkat çekici bulgulara rastlandı.

- Sayıştay, AKP’li Pendik Belediyesi’ne ait raporunda 102 ayrı bulgu tespit etti. Raporda, belediyenin yapılandırılmış alacakları ile muhasebe kayıtları arasında 963 bin 340 liralık fark bulunduğu ve bu farkın nedeninin açıklanamadığı belirtildi. 31 Aralık 2024 itibarıyla, ilçede işgal altında bulunan 132 taşınmazın tahliye edilmediği tespit edildi. Raporda, bazı kişilere ait alacakların tahsil edilmediği ve yapı ruhsatı olmayan binalardan emlak vergisi alınmadığı da belirtildi.

RUHSATSIZ İŞLETME

- Güngören Belediyesi için ise 29 bulgu tespit edildi. Rapora göre, imar uygulamaları sonucu belediyeye bağışlanan taşınmazların muhasebe kayıtları yapılmadı. Denetim, ayrıca ilçede ruhsatsız işletmelerin faaliyetlerine izin verildiğini ve bu işletmelerin uzun süredir kontrolsüz şekilde faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Raporda, indirim hakkı bulunmayan vatandaşların emlak vergisinde haksız indirimlerden yararlandığı da yer aldı.

- Bahçelievler Belediyesi için hazırlanan Sayıştay raporunda da 28 bulguya yer verildi. Sayıştay, belediyeye tahsisli taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmediğini ve park alanı olarak halka açık olması gereken bazı alanların belediye tarafından amacı dışında kullandırıldığını tespit etti. Rapora göre, belediyeye ait taşınmazların bazıları ihale yapılmaksızın tazminat hakkı karşılığında kiraya verildi.