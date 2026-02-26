Sayıştay’ın özelleştirilen limanlarla ilgili raporuna Şimşek’ten yanıt geldi: Takip var, sorumlu yok!

Sayıştay’ın TDİ AŞ Denetim Raporu’nda, TDİ AŞ mülkiyetinde bulunan ve özelleştirme ile işletme hakları devredilen limanlardaki skandal ortaya çıkmış, Cumhuriyet de bunu kamuoyuna duyurmuştu. Raporda, bu limanları işleten şirketlerin yönetim kurullarına TDİ’yi temsilen atanan üyelerin, görevleri olmasına karşın, yıl içerisindeki faliyetlere ilişkin rapor hazırlayıp kuruma sunmadıkları belirlenmişti. Bu üyelerin yönetim kurulu toplantılarına katılıp katılmadıkları bile tespit edilememişti.

Raporda, “TDİ temsilci üyelerin işletici şirket yönetim kurulu toplantılarına düzenli şekilde katılıp katılmadıklarına ilişkin bir kayıt veya bilginin TDİ’de bulunmadığı anlaşılmıştır” denilmişti. Raporda ayrıca, mülkiyeti TDİ’ye ait olan ve 25 yıllığına kullanım hakkı devredilmiş bulunan İzmir’deki Konak Pier AVM’nin işletme süresi sona ermesine karşın tahliyesinin gerçekleşmediği, TDİ’nin geçmiş yıllardan itibaren biriken ve tahsil edilmeyen kira, gelir payı ve ecrimisil alacaklarının önemli boyutlara ulaştığı da vurgulanmıştı. TDİ’nin bu AVM ile ilgili olarak faiz hariç yaklaşık 72.5 milyon lira alacağı bulunduğu belirtilmişti.

ŞİMŞEK’E SORULAR

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Sayıştay’ın raporunda yer alan bulgulara dikkat çekti. Kılıç, Bakan Şimşek’e, “TDİ A.Ş.’nin 2024 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan bulgular doğrultusunda, 2025 yılında kurum bünyesinde hangi idari ve mali tedbirler alınmıştır? Devri yapılan limanlarda TDİ’yi temsilen görevlendirilen kurulların düzenli raporlama yapmaması ve faaliyetlerin etkin biçimde izlenmemesi nedeniyle oluşabilecek kamu zararlarına ilişkin bir sorumluluk tespiti yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir?” sorularını yöneltti.

‘TİTİZLİKLE TAKİP’

Şimşek, yanıtında, “özelleştirilen limanlardaki işletici şirketlerin olağan genel kurul, olağanüstü genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarında alınan yönetim kurulu kararlarının, TDİ’nin hak ve menfaatlerine uygun olup olmadığına yönelik takip süreci titizlikle sağlanmaktadır” dedi.

Şimşek, Konak Pier AVM konusunda ise mahkeme kararları kesinleştikçe TDİ alacaklarının tahsil edildiğini bildirdi.

ÇALIŞMALAR DA ‘TİTİZLİKLE’ YÜRÜTÜLÜYOR

TDİ’nin mahkeme kararıyla kesinleşmiş tahsil edilemeyen alacağı bulunmadığını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

“Öte yandan, TDİ mülkiyetinde bulunan limanlar, işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmiş olup, liman sahası içerisindeki taşınmazların mülkiyeti işleticiye devredilmemiştir. TDİ, söz konusu limanlarda yatırım yükümlülüklerinin yerine getirilmesini izlemekte; özelleştirilen varlıkların denetim ve gözetimini sürdürmektedir. İşletme hakkı süresinin sona ermesiyle birlikte kamuya geri dönen veya dönecek olan varlıklar TDİ tarafından işletilmektedir. Bu kapsamda, kamu mali yönetiminde saydamlık ve hesap verebilirliğin artırılmasına katkı sağlayan Sayıştay denetim raporlarında yer alan denetim bulgularının çözümüne yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.”

YANIT GELMEYEN SORULAR

Buna karşın Kılıç’ın, “Devri yapılan limanlarda TDİ’yi temsilen görevlendirilen kurulların düzenli raporlama yapmaması ve faaliyetlerin etkin biçimde izlenmemesi nedeniyle oluşabilecek kamu zararlarına ilişkin bir sorumluluk tespiti yapılmış mıdır? Yapıldıysa sonuçları nelerdir?” sorusu ise yanıtsız kaldı. Sorumluların tespit edilip edilmediği, bir kamu zararı oluşup oluşmadığı, bu konuda ne gibi bir işlem yapıldığı ise anlaşılamadı.