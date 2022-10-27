Sayıştay kararını TBMM önünde protesto etmek isteyen Tüm Bel-Sen üyelerine polis müdahale etti

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen), Toplu İş Sözleşmesi (TİS) yapmalarına engel olduğunu savundukları Sayıştay kararını protesto etmek için TBMM’nin Çankaya Kapısı önünde açıklama yapmak istedi. Polis, sendika üyelerine müdahale ederek açıklama yapmasına izin vermedi.

ANKA
27 Ekim 2022 Perşembe, 16:45
Sayıştay kararını TBMM önünde protesto etmek isteyen Tüm Bel-Sen üyelerine polis müdahale etti
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Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen), Sayıştay’ın belediyelerin imzaladıkları toplu sözleşmelerde çalışanlara yapılan mali ödemelerin yüksek olduğu, bunun kamu zararı yarattığına ilişkin kararının TİS yapmalarına engel olduğu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu nedeniyle TİS’in kısıtlandığı, kurum temsilcilerine baskı uygulandığı gerekçesiyle bugün TBMM Çankaya Kapısı önünde açıklama yapmak istedi.

POLİS SENDİKA TEMSİLCİLERİNE MÜDAHALE ETTİ

Polis, Çankaya Kapısı önünde bir araya gelen Tüm Bel-Sen üyelerinin açıklama yapmasına izin vermedi. TBMM ve çevresindeki 1 kilometrelik alanda açıklama yapmanın yasak olduğunu belirten polis, kitleye dağılma çağrısı yaptı. Sendika temsilcileri, bunun keyfi bir engelleme olduğunu ifade ederek açıklama yapma taleplerini yineleyince polis, kitleye müdahale ederek TBMM önünden uzaklaştırdı.

“BİR HUKUKSUZLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Tüm Bel-Sen Başkanı Erdal Bozkurt yapılan müdahaleye “Burada açıklama yaptırılmıyor gördünüz. Burada izin verilmiyor, yasal engeller varmış. Aslında bir hukuksuzlukla tam da karşı karşıyayız” diye tepki gösterdi.


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