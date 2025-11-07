Sayıştay raporları MHP’li belediyelerdeki usulsüzlükleri ortaya koydu: İktidar muhalefete yüklenirken ortağını unuttu

Yerel yönetimlere yönelik hazırlanan Sayıştay raporları, Cumhur İttifakı paydaşlarının yönetimindeki belediyelerde yaşanan sorunları ortaya koydu. Raporda yer alan tespitlere göre, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP’den MHP’ye geçen Gümüşhane Belediyesi’nin paraları, eski Gümüşhane Belediye Başkanı AKP’li Ercan Çimen’in sermayesine ortak olduğu otomotiv şirketine aktı. Bir diğer MHP yönetiminde olan Erzincan Belediyesi’nde ise sosyal yardımların muhtarlıklardan alınan ve yalnızca isim soyisim ile iletişim bilgilerinin yer aldığı listelere göre yapıldı. Yani sosyal yardım için başvuran yurttaşların gelirlerine veya mülkiyetlerine bakılmadı.

Yerel yönetimlere yönelik hazırlanan Sayıştay raporları, Cumhur İttifakı’nın yönetiminde olan birçok belediyenin yolsuzluğunu ortaya koydu. İktidar, CHP’li belediyelere yüklenmeye devam ederken ortağı MHP’nin yönetimindeki belediyeleri görmezden geldi. MHP yönetimindeki Gümüşhane Belediyesi’nin eski AKP’li Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’in sermayesine ortak olduğu otomotiv şirketinden alım yaptığı ortaya çıktı. Çimen 31 Mart Yerel Seçimleri’nde görevi MHP’li Vedat Soner Başer’e devretmeden önce 12 Mart 2024’te başlayan harcamalar, Başer döneminde de 4 Haziran 2024’e kadar sürdü.

KALEM KALEM SIRALANDI

Raporda toplam 25 kalem olarak sıralanan hizmet alımları, “akaryakıt alımı, konaklama bedeli, araç bakım onarım bedeli, kaporta boya işçiliği bedeli” açıklamalarıyla yapıldı. Doğrudan temin yöntemiyle yapılan harcamalar, toplam 2 milyon 794 bin 867 lira tuttu. Gerçekleştirilen hizmet alımlarının doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilebilmesi amacıyla işin bedelinin aynı veya yakın tarihlere bölünerek parçalı şekilde gösterilmesi de dikkat çekti.

TASARRUF TEDBİRLERİNE UYMADI

Gümüşhane Belediyesi için hazırlanan raporda, tasarruf tedbirlerine uygun olmayan alımların yapılması başlığı altında sıralanan bilgiler de dikkat çekti. AKP’li Çimen, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde görevi devretmeden hemen önce 16 Ocak’tan başlayarak hediye amaçlı taşınır malzemeler alarak AKP’nin getirdiği tasarruf tedbirlerine aykırı alımlar yaptı. Çimen yönetimindeki belediye, 26 Mart’a kadar 11 kalem “hediye” için, yaklaşık 2 milyon lira harcadı.

İKİ İŞTE ÇALIŞAN MEMUR

Bir diğer MHP yönetimindeki il olan Erzincan Belediyesi’ne yönelik hazırlanan raporda da çeşitli usulsüzlükler yer aldı.

Rapora göre belediye bünyesinde memur olarak bulunan bir çalışan, görevine ek olarak belediye şirketinde müdür olarak görevlendirildi. Erzincan Belediyesi’ne bağlı şirket personelinin bir kısmına zabıta memurluğu yaptırıldığı tespiti de raporda yer aldı. “Şirket personelinin idare adına para tahsil etmesi, muhafaza etmesi ve göndermesi” başlığıyla belirtilen bir başka tespitin altında ise, “Kamu İdaresinin veznesinde çalışan 32 kişiden 21’inin idarenin ortağı olduğu personel şirketinin işçisi olduğu, hizmet alımı suretiyle Kamu İdaresi’nde görevlendirildikleri, kamu görevlisi olmadıkları halde Kamu İdaresi adına veznede para tahsil, muhafaza ve banka hesabına para yatırma işlemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Belediye ise, sorunun personel yetersizliğinden kaynaklandığını belirterek hassasiyet göstereceğini söyledi.

SOSYAL YARDIMLAR NEYE GÖRE BELİRLENDİ?

Erzincan Belediyesi tarafından verilen sosyal yardımlarda herhangi bir ölçütün aranmadığı, muhtarlıklardan gelen listelere göre sosyal yardımların dağıtıldığı da tespit edildi. Muhtarlıklardan gelen listelerde ise herhangi bir maddi bilginin bulunmadığı, yalnızca isim, soyisim ve iletişim bilgilerinin yer aldığı kaydedildi. Bu kapsamda tespite ilişkin “Yapılan incelemede, Kamu İdaresince yapılan ayni yardımların sadece muhtarlıklardan gelen liste üzerinden yapıldığı, düzenlenen yönetmelik hükümlerine uyulmadığı; herhangi bir inceleme, değerlendirme veya araştırma yapılmadığı, muhtarlıklardan gelen listelerde ise sadece ad-soyadı ve iletişim bilgilerinin yer aldığı, bunların dışında vatandaşların gelir ve ihtiyaç durumlarını gösterir herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi.