Sayıştay raporlarına yansıdı: Erdoğan'ın “gayet de lüks" dediği KYK yurtlarında "can güvenliği" yok

21 Eylül 2021 Salı, 10:52

Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla beraber üniversite öğrencileri barınma sorunu yaşamaya başladı. Muhalefet, iktidarı yeterli yurt yapmamak ve öğrencileri tarikat yurtlarına mecbur bırakmakla suçladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise öğrencilerin yurt sorunu olmadığını söyleyerek, “Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi. Bunları biz yaptık. Gayet de lüks yurtlar yaptık. Bu yurtlar çift yatak, bilemediniz üç yataklı odalar olmak üzere gayet modern bir şekilde bu yurtlarımızı yaptık. Ben yurtlarımızla iftihar ediyorum. Kredi Yurtlar Kurumu’muzun attığı bu adımlarla da iftihar ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iftihar ettiğini açıkladığı KYK’nın 2018-2022 Stratejik Planı’nda ise yurt konusu, kurumun “zayıf yönleri” arasında yer aldı.

Planda, “zayıf” kalınan konular şöyle sıralandı:

- “Bazı yurtların fiziksel yetersizlikleri.

- Yurt yönetim süreci ile ilgili yaşanan sıkıntılar.

- Eğitim faaliyetlerine öğrenci katılımının düşük olması, eğitimlerin merkezi olarak planlanması.

- Kurumsal iletişim ve halkla ilişkilerin zayıf olması.

- Beslenme hizmetlerindeki aksamalar.”

Planda, artan öğrenci sayısına karşın yetersiz kalabilecek yurt sayısının neden olabileceği “tehdit unsuru” da “Artan üniversite ve öğrenci sayısı ile birlikte barınma talebini karşılayamama riski” diye açıklandı.

SAYIŞTAY: CAN GÜVENLİĞİ YOK

Sayıştay da Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporu’nda, kiralanan yurt binalarına ilişkin şu tespitlerde bulunmuştu: