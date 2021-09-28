Sayıştay raporlarını aktardı: 20 milyar TL'lik ihale şaibeli

28 Eylül 2021 Salı, 15:59

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; Sayıştay’ın 2020 Yılı Denetim raporlarında, öngörülen şartlar oluşmadan pazarlık usulüyle yapılan ihaleleri sıraladı.

Sayıştay’ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ilişkin 2020 yılı Denetim Raporu’nda yer alan ihaleler ile ilgili yazılı açıklama yapan Akın, “Ulaştırma Bakanlığı başta olmak üzere pek çok bakanlıkta gerekli şartlar oluşmadan yapılan ihaleler iktidarın kanun tanımazlığının en açık göstermesi. Ulaştırma Bakanlığı halı saha yapım işini bile pazarlık usulüyle vermiş. Ulaştırma’nın yaklaşık 20 milyar lira tutarındaki pazarlık usulüyle yaptığı ihale artık şaibeli duruma geldi” değerlendirmesini yaptı.

Akın’ın açıklaması şöyle:

“Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleler yeni yasama yılıyla birlikte TBMM’ye sunulacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da yer aldı. Raporda pazarlık usulü ihaleleriyle ilgili çarpıcı tespitler yapıldı.

Raporda, Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulünün temel, pazarlık usulünün ise istisna bir yöntem olduğuna işaret edildi. Raporda, pazarlık usulünün doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi durumlarda yapılmasının önkoşul olarak düzenlendiği belirtildi.

Raporda, gerekli şartlar oluşmadığı halde pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen 9 ihaleyle ilgili liste şöyle sıralandı:

-Bakanlık hizmet binalarının bakım ve onarım işi -Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı -Mersin-Gaziantep Hattı Kontrollük, Danışmanlık, Mühendislik Hizmetleri -Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı -Kayseri-Anafartalar YHT Tramvay Hattı İnşaatı -Kayseri-Anafartalar YHT Elektromanyetik Sistemleri ile Araç Temini -İstanbul Yeni Havalimanı Metrosu 176 Araç Temini -Ulaştırma Bakanlığı kapalı otopark ve halı saha düzenleme işi -Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı.

Rapora göre bakanlığın gerekli şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulüyle yaptığı ihalelerin toplam bedeli 19 milyar 735 milyon 890 bin 551 lira oldu. Raporda, söz konusu ihalelerin pazarlık usulü şartlarını taşımadığı vurgulandı.

‘HALI SAHA İŞİNİ BİLE PAZARLIKLA VERMİŞLER’

Ulaştırma Bakanlığı kendi halı sahasıyla ilgili işi bile pazarlık usulüyle ihale vermiş. Bu iktidarın kanunları tanımadığının çok açık bir göstergesidir. Ulaştırma Bakanlığı’nın 20 milyar lira tutarındaki ihalesi şaibeli durumdadır.”