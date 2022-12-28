Sayıştay raporu: Metruk fabrikaya milyonlar harcanıyor!

28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:04

İzmir’de uzun süredir atıl durumda olan Sümer Holding’in mülkiyetinde bulunan Alsancak’taki tarihi İzmir Elektrik Fabrikası tartışması devam ederken Sayıştay raporu ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Grand Plaza A.Ş. katılıp ihaleyi 35 milyon TL kazanmasına rağmen Özelleştirme İdaresi Grand Plaza A.Ş’nin bir belediye iştiraki olduğu yani kamu şirketi olduğunu gerekçe göstererek satışı iptal ettiği İzmir Elektrik Fabrikası’nın metruk bir halde olduğunu ortaya koyan Sayıştay raporuna göre; binanın güvenlik hizmeti için 1.2 milyon lira harcama yapılıyor.

3 YILDA 1 MİLYON 311 LİRA HARCAMA!

Sayıştay tarafından TBMM'ye sunulan raporda 1928 yılında faaliyete geçen ve Türkiye Cumhuriyeti sanayisinin gelişmesini sergilemesi açısından önemli olan fabrikanın metruk halde olduğu belirtilen aktarıldı. Raporda, “Fabrika için 2018 yılından 2021 yılı sonuna kadar 1 milyon 295 bin 835 lira koruma ve güvenlik hizmeti alımı, aynı dönemler için 15 bin 703 lira emlak vergisi ödemesi olmak üzere toplam 1 milyon 311 bin 538 lira harcama yapılmıştır” denildi.

“DEVREDİLMESİ ÖNERİLİR!

Sayıştay, fabrikanın gelecek kuşaklara aktarılması gereken önemli bir kültürel değer olduğuna da işaret edildi. Raporda, “Bilimin, eğitim – öğretimin hizmetine sunulması ve aynı zamanda kent turizmine ekonomik katkı sağlaması amacıyla ilgili kurumlara tahsis edilmesi kaydıyla Maliye Hazinesine devrinin değerlendirilmesi önerilir” ifadeleri yer aldı.