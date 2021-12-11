Sayıştay ve YÖK raporunda iki farklı rakam: 503 milyonluk bağış buhar oldu!
Sayıştay, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne 703 milyon lira bağış yapıldığını raporladı. YÖK ise aynı üniversiteye 2019’da 200 milyon lira bağışlandığını, diğer 2 yıl için ise ‘sıfır’ bağış yapıldığını açıkladı.
Türkiye'deki bütün üniversiteleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) , “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2021” ve Sayıştay'da geçen ay yayımlanan denetim raporlarıyla akademik, idari ve mali açıdan inceledi. Sayıştay da YÖK de üniversitelerin 2018, 2019, 2020 yıllarını denetledi.
“SIFIR BAĞIŞ” RAPORU
Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; üniversitelerle ilgili 2 kurumdan ortaya birbiriyle çelişen 2 ayrı rapor çıktı. Raporda özellikle ‘hayırsever bağışları' ile ilgili bölümler dikkat çekti. 2020'de hayırseverlerin bağış yapma rekoru kırdığı yükseköğretim kurumu olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi' ne YÖK raporuna göre hayırseverler 2020'de ‘sıfır' bağış yapmış.
YARIM MİLYAR YOK
Sayıştay'ın denetiminde 2020'de RTE Üniversitesi'ne 258 milyon 292 bin lira bağış alındığı saptandı. Sayıştay ve YÖK raporları karşılaştırıldığında son 3 yılla ilgili RTE Üniversitesi'ne yapılan hayırsever bağışlarıyla ilgili 503 milyon 80 bin liralık açık var.
SAYIŞTAY 2021 RAPORU: BAĞIŞ 703 MİLYON TL
Sayıştay Denetim Raporu (2021): RTE Üniversitesi'ne hayırseverler 2018'de 225 milyon 572 bin, 2019'da 219 milyon 216 bin ve 2020'de 258 milyon 292 bin bin olmak üzere 3 yılda 703 milyon 80 bin lira bağış yapılmış. Sayıştay'ın 2021 Eylül'deki son raporunda bağışlar kalem kalem yazıyor.
YÖK 2021 RAPORU: BAĞIŞ 200 MİLYON LİRA
YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2021: Başkan Prof. Dr. Erol Özvar imzasıyla ‘Bağış ve Yardımlar' bölümüne 2018 ve 2020 yılı için ‘Sıfır Bağış” yazılırken, 2019 için de Sayıştay'dan 19 milyon 216 bin TL eksikle 200 milyon lira yazıldı.
DÖNER SERMAYE DÖNMEMİŞ
Sayıştay RTE Üniversitesi döner sermaye işletmesinin 2020 yılını 1 milyon 276 bin lira zararla kapattığını ve üniversitenin ihale yasaklı firmalardan alım yaptığını saptayıp, uyardı.
İMZALAR İHALEDEN 1 YIL ÖNCE ATILMIŞ
Sayıştay ayrıca RTE Üniversitesi ile Spor Toto Teşkilatı arasındaki futbol, basketbol, fıtnes, saha, tenis kortu, tırmanma duvarı, bisiklet yoluna 4.4 milyon TL'lik 5 yıllık reklam sözleşmesinin de ihaleden 1 yıl önce imzalandığını saptadı.
BAHİS VE ŞANS OYUNU OLMAZ!
Anayasayı hatırlatan Sayıştay, “Çocukların ve gençlerin ruh ve beden sağlığını olumsuz etkileri tartışmasız olan bahis ve şans oyunları gibi zararlı alışkanlıklar, kuşaklara reklam yoluyla tanıtılıp, yaygınlaştırılamaz. Tam tersi, ağır cezalarla caydırılır. Bu sözleşme sosyal amaç içermiyor” dedi.
Üniversitenin savunması:
GENÇLERİ DÜŞÜNDÜK!
Sosyal ve sportif tesisleri bütçeleriyle yaptıramadıkları için Spor Toto ile reklam sözleşmesi yaptıklarını anlatan RTE Üniversitesi, kendilerini gelecek gelirle gençlerin bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler olması için sosyal, kültürel, sportif tesisler yapacağını belirterek savundu.
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