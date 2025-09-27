Sayıştay yıllardır maç bileti payını ödemeyen kulüpler için bakanlığı uyarıyor: Süper Lig kulüpleri yanıt bile vermemiş

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Sayıştay raporlarında 2019’dan bu yana yer alan “bilet payı” tespiti, son yayımlanan 2024 yılı denetim raporunda da yer aldı. Buna göre bakanlık, spor kulüplerinden spor müsabakalarının bilet satışı için alması gereken yüzde 7’lik payı yine alamadı. Raporda bu kapsamda İstanbul İl Müdürlüğünün bazı Süper Lig kulüplerine yazı gönderdiği ancak bu yazılara yanıt bile verilmediği belirtilerek “Özellikle en çok hasılatın oluştuğu futbol müsabakalarının olduğu Süper Lig tarafında hiçbir tahsilatın yapılamadığı tespit edilmiştir” denildi.

ALACAKLAR TAHSİL EDİLEMEDİ

Raporda ayrıca, uzun süredir tahsil edilemeyen bu ücretler için il müdürlükleri tarafından davalar açılmaya başlandığı kaydedildi. Öte yandan; Sayıştay raporunda bakanlığın; mülkiyeti İstanbul İl Müdürlüğüne ait olan stadyumlarda maçlarını oynayan spor kulüpleri ile stadyumların devredilmesine ilişkin olarak imzalanan sözleşmeler uyarınca elde edilen reklam gelirleri üzerinden alması gereken yüzde 10’luk payı da alamadığı aktarıldı.

İstanbul İl Müdürlüğünün bu nedenle dava açmak zorunda kaldığı belirtilen raporda; toplamda üç spor kulübüyle ilgili devam eden 27 dosya bulunduğu belirtildi. Raporda “İl müdürlüğü lehine sonuçlanan davalarla birlikte kısmen tahsilat sağlanan durumlar olduğu, ancak alacakların çoğunluğunun halihazırda tahsil edilemediği görülmüştür” bilgisi paylaşıldı.