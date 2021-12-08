Sayıştay’ın Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı denetimde usulsüzlükler tespit edildi

08 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Sayıştay’ın MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yaptığı yıllık olağan denetimde, belediyenin otopark fonuyla ilgili yaptığı düzenlemelerde mevzuata aykırılık tespit edildi. Raporda, yasalara göre yeni otoparkların yapımı ve kamulaştırma işlemleri için kullanılması gereken 11 milyon 906 bin liralık gelirin amacı dışında kullanılarak belediyenin cari hesaplarına aktarıldığı bulgusuna yer verildi.

Raporda ayrıca Başkan Cengiz Ergün’ün damadı Engin Anlı’nın genel müdürlüğünü yaptığı belediye iştiraki Spilaş Yapı Şirketi’nin reklam alanları ve reklam panolarına ilişkin ihalesiz kiralama işlemleri de yer aldı.

MAAŞ VE FATURALAR

Otopark fonunda toplanan parayla maaş ödemeleri, fatura ile mal ve hizmet alımları gibi işlemler yapan belediyenin verdiği savunmada hizmet akışının sürekliliğinin sağlanabilmesi gerekçesini yeterli görmeyen Sayıştay, belediyeye bağlı Manisa Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü’nde de benzer usulsüzlüklere rastladı. Raporda, yurttaştan su faturaları ile tahsil edilen çevre katkı payları ile vergi kalemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na aktarılmadığının altı çizildi.

Sadece Haziran ile Aralık 2020 arasındaki yedi aylık süreçte, 1 milyon 868 bin 391 liralık tutarın vadesi geçmesine karşın ödenmediği ve bakanlık hesaplarına yatırılması gerektiği ifade edildi.