Saymaz canlı yayında açıkladı: TÜGVA'nın reddettiği belgeleri AKP'liler doğruladı
Gazeteci İsmail Saymaz, dün Metin Cihan kullanıcı isimli gazeteci Yücel Cihan tarafından paylaşılan TÜGVA listelerine ilişkin "Benim AK Parti içinden de TÜGVA'ya yakın olduğunu bildiğim noktalardan aldığım bilgi bu listelerin doğru olduğu yönünde" diye konuştu.
Gazeteci Yücel Cihan, eski bir TÜGVA yöneticisinden kendisine iletilen ‘kadrolaşma listeleri’ni sosyal medya hesabından yayımladı. TÜGVA'dan ise saatler sonra iddialara, 'belgeler sahte' yanıtı geldi.
Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Halk TV'de 'Konuşmazsak Olmaz' programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saymaz, belgelere ilişkin "Benim AK Parti içinden de TÜGVA'ya yakın olduğunu bildiğim noktalardan aldığım bilgi bu listelerin doğru olduğu yönünde" dedi.
Saymaz şöyle devam etti:
“TÜGVA'dan ayrılan bir kişi tarafından bu belgeler sızdırıldı. Sistemi kopyalayarak birden fazla kişiye bunları göndermiş. Bu isimlerden biri de Metin Cihan. Gönderdikleri arasında TÜGVA'nın tuttuğu belli notlar var. TSK'ya, Polis Özel Harekat'a girmesinde referans olunacak yöneticilerin ve üyelerin listesi var. FETÖ'cülerden el konulan ve çeşitli yurtlara dağıtılan kurum, kuruluşlar listesi var. Yine TÜGVA'nın hangi ilde kirasının nasıl karşılandığına dair listeler var.
Ben bu dokümanları gördüm. TÜGVA Genel Başkanı Enes beyi aradım. Kendisi bana 'toplantıdayım' dedi ve uzun süre dönmedi. 'Bu belgeler bize ait değil biz bunların kumpas olduğunu düşünüyoruz' açıklamasını yaptı.”
'AK PARTİ İÇİNDEN ALDIĞIM BİLGİYE GÖRE TÜGVA LİSTELERİ DOĞRU'
“Benim gördüğüm kadarıyla bu evraklar sadece Metin Cihan'a gitmemiş, birden fazla kişiye gitmiş. Bildiğim kadarıyla başka gazeteciler de var, şimdi söylemeyeyim onlar kendilerini açıklayacaktır. Onlar da araştırıyorlar, bu isimler kimdir diye. Mesela bildiğim kadarıyla burada adı geçen isimlere bazı gazeteciler ulaştılar ve gerçekten bir dönem TÜGVA üyesi olduklarını ya da bir kurumda çalıştıklarını doğruladılar. Çeşitli yurtlara dağıtılan kurum, kuruluşlar listesi var. O öğrenci yurtları ne olacak mesela onların tamamına yakını Fettullahçılardan el konulmuş yurtlar. Bunlar iktidarın sosyal taban işlevi gören ENSAR, TÜRGEV, ÖNDER ve benzeri TÜGVA gibi kuruluşlara dağıtılmış. TÜGVA da diyor ki 'Bu kumpastır. Bunlar bizim kendi dokümanımız değildir' ama ben ona sordum dedim ki 'Ya siz Büyükada'daki tesis için 3 gün boyunca ortalığı ayağa kaldırdınız. 'Tuzak var, baskın var' dediniz. Neden 6 saat sustunuz? Geldiği ilk andan itibaren 'Yok böyle bir şey' demeniz lazım. 'Yok kardeşim ne öyle bir üye var. Ne bu üyeye ben referans olmuşum. Ne de öyle bir yurdum var' demektense 5-6 saat toplandılar ve bu açıklamayı yaptılar. Benim AK Parti içinden de TÜGVA'ya yakın olduğunu bildiğim noktalardan aldığım bilgi bu listelerin doğru olduğu yönünde. Bazı gazeteciler de adı geçen üyeleri aradılar ve doğruladılar. Bu belgeler büyük ihtimalle doğru.”
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