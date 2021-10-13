Saymaz canlı yayında açıkladı: TÜGVA'nın reddettiği belgeleri AKP'liler doğruladı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 10:08

Gazeteci Yücel Cihan, eski bir TÜGVA yöneticisinden kendisine iletilen ‘kadrolaşma listeleri’ni sosyal medya hesabından yayımladı. TÜGVA'dan ise saatler sonra iddialara, 'belgeler sahte' yanıtı geldi.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Halk TV'de 'Konuşmazsak Olmaz' programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Saymaz, belgelere ilişkin "Benim AK Parti içinden de TÜGVA'ya yakın olduğunu bildiğim noktalardan aldığım bilgi bu listelerin doğru olduğu yönünde" dedi.

Saymaz şöyle devam etti:

“TÜGVA'dan ayrılan bir kişi tarafından bu belgeler sızdırıldı. Sistemi kopyalayarak birden fazla kişiye bunları göndermiş. Bu isimlerden biri de Metin Cihan. Gönderdikleri arasında TÜGVA'nın tuttuğu belli notlar var. TSK'ya, Polis Özel Harekat'a girmesinde referans olunacak yöneticilerin ve üyelerin listesi var. FETÖ'cülerden el konulan ve çeşitli yurtlara dağıtılan kurum, kuruluşlar listesi var. Yine TÜGVA'nın hangi ilde kirasının nasıl karşılandığına dair listeler var. Ben bu dokümanları gördüm. TÜGVA Genel Başkanı Enes beyi aradım. Kendisi bana 'toplantıdayım' dedi ve uzun süre dönmedi. 'Bu belgeler bize ait değil biz bunların kumpas olduğunu düşünüyoruz' açıklamasını yaptı.”

'AK PARTİ İÇİNDEN ALDIĞIM BİLGİYE GÖRE TÜGVA LİSTELERİ DOĞRU'