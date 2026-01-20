'Sazan sarmalı' yöntemiyle binlerce liralık vurgun: 4 kişi tutuklandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinden araç almak isteyen kişinin ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle 570 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İncelemelerde, mağdurun parasının farklı kişilere ait banka hesapları üzerinden yönlendirildiği ve son aşamada bir iş yeri üzerinden POS cihazı kullanılarak çekildiği, çekilen paranın ise olayla bağlantılı kişiler arasında paylaştırıldığı belirlendi. Ekipler, tespit ettikleri 9 şüphelinin 7’sini yapılan operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu saptandı.

Dün işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevinde SEGBİS ile ifadesi alınan 2 şüphelinin de bu soruşturma kapsamında da tutuklandığı öğrenildi.