Kanal İstanbul'daki kaçak yapılara şimdi de yargı zırhı... Sazlıdere Barajı’nda yürütmeyi durdurma kararı!





Ranta açılabilmesi için Cumhurbaşkanlığı kararıyla içme suyu kullanım oranını yüzde 100'den 0'a indirilen Sazlıdere Barajı’na ilişkin kritik bir gelişme daha yaşandı. Baraj yakınında yasal olmayan, 0-300 metre yakınlıktaki “mutlak” ve 300-1000 mesafedeki “kısa mesafeli” koruma alanlarında bulunan 4 kaçak yapı için İSKİ’nin verdiği 27 Mayıs 2025 tarihli yıkım kararı, TOKİ’nin mahkemeye yaptığı itiraz nedeniyle durduruldu. İstanbul 14. İdare Mahkemesi tarafından verilen karara gerekçe olarak ise bölgenin içme suyu havzasından çıkarılması gösterildi.

NE OLMUŞTU?

Uzmanların, çevre örgütlerinin ve yurttaşların itirazına karşın iktidar tarafından hayata geçirilmek istenen Kanal İstanbul projesi kapsamında proje güzergahında bulunan Sazlıdere Barajı da hedef oldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla barajın içme suyu kullanım oranı kağıt üzerinde yüzde 100’den yüzde 0’a düşürüldü. Mart ayı itibariyle Sazlıdere Barajı Normalde yapılaşmanın yasak olduğu baraj bölgesine yapılan kaçak yapılar için İSKİ, 27 Mayıs 2025 tarihinde uygulanacak biçimde yıkım kararı aldı ve yapı sahiplerine bu tarihe kadar süre verdi.

YASAK ALANA 24 BİN KONUT

İSKİ, bu karardan kısa bir süre sonra İBB operasyonlarının hedeflerinden birisi haline geldi. Yaklaşık 4 gün gözaltında tutulan İSKİ’nin genel müdürü ve genel müdür yardımcıları adli kontrol uygulamaları ile serbest bırakıldı. Yine İSKİ tarafından Şubat ayında Sazlıdere Barajı’nın bulunduğu Sazlıbosna bölgesine ilişkin imar planlarına itiraz edildi.

Bu kapsamda Nisan ayında imar planlarının yürütülmesinin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle dava açıldı. İlgili bölgede su havzasına “mutlak, kısa, orta, uzun mesafedeki alanlarda TOKİ tarafından 24 bin konut inşaatına başlandığı da İSKİ tarafından tespit edilmişti.