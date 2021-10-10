SBÜ’de ‘adrese teslim’ kadro ilanına tepki: Eğitim kliniği olmayan yere bile kadro

10 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) 173 öğretim üyesi alımı yapacağı açıklandı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “alımların fazla ve adrese teslim olduğu” iddiasında bulunarak “Burada en önemli nokta, YÖK’ün açıkladığı kriterlere uyulmayan kadrolar açıklanması. Yine adrese teslim başvuru şartları var. Eğitim kliniği olmayan bazı yerlere bile kadro açılmış. Yapılan alım da fazla. Bu, bir kadrolaşma. Dünyada hiçbir üniversitede bir anda bu kadar akademisyen kadrosu açılmaz. Liyakat aranmadığını da görüyoruz” ifadelerini kullandı.

DARALTILMIŞ ŞARTLAR

İlanda yer alan alım kriterleri dikkat çekti. Kadrolara uzmanlık şartının yanında “İnme sonrası hastalarda sarkopeni ile ilgili çalışması olmak”, rehabilitasyon programının şizofreni hastalarının kliniği ve yaşam kalitesi üzerindeki uzun dönem etkileri konusunda çalışması olmak” veya “Tanı belirteci olarak alkolik olmayan karaciğer fibrozisinde serum biglikanın kullanımı konusunda çalışması olmak” gibi daraltılmış şartlar eklendiği görüldü.

Uzmanlık şartının yanında istenen bu çalışmaların tek bir kişiyi tanımlayacak şekilde hazırlandığına dikkat çeken TTB İkinci Başkanı Ökten, “Yine adrese teslim başvuru şartları var. Bir kişiyi işaret eden, o kişinin uzmanlık tezini belirten şartlar kullanılmış” ifadelerini kullandı.