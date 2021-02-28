SBÜ Rektörü Erdöl'den 3 çocuk yazısı: Bizler rızık endişesi taşımaktan alıkonulmuş bir medeniyetiz

28 Şubat 2021 Pazar, 17:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni evlenen çiftlere yaptığı "en az 3 çocuk" tavsiyesine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl'den bir köşe yazısıyla "katkı" geldi.

Erdöl, iktidara yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesindeki "Yaşlanan değil şahlanan Türkiye!" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın konuyla ilgili en son yaptığı konuşmasında geçen şu ifadeleri hatırlattı:

"Ülkemizin nüfusu 84 milyona dayanmakla birlikte nüfus artış hızımızın neredeyse yarı yarıya düştüğünü gördük. Bu gidişle çok da uzak olmayan bir dönemde nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz. Bu iş öyle teşvikle, parayla pulla falan da olmaz. Nüfus avantajımızı sürdürmenin yolu aileye sahip çıkmaktan geçiyor."

Erdoğan'ı sözleri nedeniyle "Bir tarafta nüfusu kıyımla dengelemek isteyenler, diğer tarafta milletinin nüfus artış hızının yavaşlamasından endişe eden bir lider. İşte bu, siyah ve beyazın farklılığı kadar aşikâr bir tablodur." diyerek öven Rektör Erdöl, 'en az üç çocuk' tavsiyesini şu ifadelerle temellendirmeye çalıştı:

"Bir aile düşünün: Çocuksuz olarak yaşlılık evrelerine girmiş olsunlar. Eğer yakın bir akraba varlığına sahip değilseler yeti kaybı yaşadıkları bir dönemde kime yaslanacak, kimden destek alacaklar. Devletler de böyledir sevgili okurlarım. Nüfusu yaşlandıkça ve nüfus büyüme hızı yavaşladıkça beli bükülen bir ihtiyara dönüşüverirler. Şimdi "en az üç" sloganına daha da iştahla kulak verme zamanı. Şimdi, yaşlanan değil, şahlanan Türkiye için seferber olma zamanı. Evlilik yaşlarının otuzlu seviyelere çekildiği, çocuk sahibi olmanın ertelendiği bir zamandayız. Kariyer planlarımızı elbette önemseyeceğiz. Ama, evlilik ve çocuk sayısının buna engel olacağını düşünmek, ileride kariyer planı yapabileceğimiz güçlü ve genç bir devlet yapısının olamayacağı anlamına gelmektedir."

"RIZKINIZ EVVELDEN YARATILDI"

Yazısında "Bizler, rızık endişesi taşımaktan alıkonulmuş bir medeniyetiz. Nüfus artışını bereket addederiz. Her doğan çocuk için "rızkıyla" geldi demez miyiz?" diye soran Erdöl, şöyle devam etti.

"İşlerimiz ve kazancımız her doğan çocuğumuzla yeni bir ivme kazanır. Çünkü Rabbimiz bizi yaratmadan evvel rızıkları yaratmıştır diye biliriz, inanırız. Bizler kendi inancımız ve değerlerimizle biz olduk bugüne kadar. Şimdi birilerinin çıkıp da yeni dünya düzeni adı altında nüfusumuzu hırpalamasına, planlama yapmasına izin veremeyiz. Biz dinleyeceksek öldüren değil, yaşatan gönülleri dinleriz. Biz dinleyeceksek milleti için ömrünü vakfetmiş olanları dinleriz. Ve biz dinleyeceksek medeniyet varlığımızla şekillenmiş berrak vicdanlarımızı dinleriz. Yaşasın, nitelikli bir nüfus artışı ile mazlumlara umut olacak, dünyaya yön verecek Türkiye!"



