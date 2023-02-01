Schengen vizesinde yeni dönem: AP'de kabul gördü
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Schengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesine yönelik raporu kabul etti.
AP'nin Sivil Özgürlükler Komitesine sunulan ve 5'e karşı 34 milletvekilinin kabul oyu verdiği rapor, vize başvurularının dijital olarak yapılarak vize süreçlerinin hızlandırılmasını ve güvenliğin artırılmasını hedefliyor.
Vize başvurularının dijitalleşmesi için gerekli yasal süreç içinde, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcilerinden oluşan AB Konseyi, AB Komisyonu ve AP'nin ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor.
AB kurumlarının anlaşması halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak, bunun yerine dijital sisteme işlenecek.
RAPORDA NELER YER ALIYOR?
Vize başvuru maliyetlerinin ve işlemlerinin azaltılması, başvuruların tek platform üzerinden alınması, sistemin AB sınır yönetimi ve veri tabanı sistemleriyle entegre hale getirilmesi, dijital vizeler sayesinde sahteciliğin önlenmesi ve güvenliğin artırılması öngörülüyor.
Ayrıca dijital vize başvuru sisteminde çoklu dil seçeneğinin bulunması, bu sayede aynı IP adresinden yapılan başvuruların topluca reddedilmesinin önlenmesi de parlamentodan geçen raporda yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bıyıklarını kesenlere' seslendi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'suikast' çıkışı
- Millet İttifakı'nın adayını açıkladı
- Erdoğan'ın 'diploma'sı davası görüldü
- 'Yarış motosikletiyle' uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
- İşte EYT rehberi...
- Çocuğun yanında erotik video yayınına soruşturma
- Seçim sonrası TL'ye dair iddialı senaryo
- İpler geriliyor! 'Güvenlik' gerekçesiyle kapatıldı
- 'Ağızda yara' şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı