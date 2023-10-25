Şebeke kurup 80 milyonluk vurgun yaptı: Zabıt katibinin ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:23

Güncelleme: 25.10.2023 - 10:45

Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli zabıt katibi Süleyman D. tarafından kurulduğu iddia edilen ve eski eşi ile annesinin de bulunduğu şebeke, çevrelerindeki insanların güvenini kazanarak, yüksek faiz ve kar payı vaadi ile yaklaşık 80 milyon lira dolandırdı.

İstanbul ve Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınmış ve iki kişi tutuklanmıştı.

“MÜŞTEKİLERDEN FAİZLE PARA ALDIM"

Şebekenin lideri olduğu iddia edilen Süleyman D. sulh ceza hâkimliğindeki savunmasında, “Dosyada aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum. Müştekilerden faizle para aldım. Aldığım paraların büyük bir kısmını da ödedim. Dosyadaki diğer şüphelileri de tanırım. Kimisi ailemden, kimisi arkadaşım ya da tanıdığımdır. Ancak bu kişilerle aramda hiçbir ortaklık yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmama karar verilsin" dedi.

DİĞER ŞÜPHELİLER DE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şebekenin kasası olduğu iddia edilen Abbas K. da suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Ben sadece Süleyman D.'yi tanıyorum. Onun dışında şüphelilerden tanıdığım yoktur. Levent Sırataş isimli kişiyi de bana getiren kendisidir. Dolandırıcılık iddiasını kabul etmiyorum. Ben herhangi bir örgütte kurmadım" dedi.

"ADLİ SİCİL KAYDIM DA TEMİZDİR"

Süleyman D.'nin annesi Dilek D. savunmasında, “Ben bir örgüte üye değilim. Faiz amacı güderek hiç kimseye para verip almadım. Adli sicil kaydım da temizdir. Çocuk sahibi ve aynı sektörde yıllardır çalışan birisiyim. İddiaları kabul etmiyorum" şeklinde ifade verdi.

"ÇIKAR SAĞLAMADIM"

Süleyman D.'nin eski eşi Vildan Ö. ise, “Ben halen Büyükçekmece Adliyesi'nde savcılık soruşturma katibiyim. Kişi kimliğiyle birlikte geldiğinde suçu ve dosyanın hangi savcıda olduğunu görebiliriz. Yasal çerçeve dışında herhangi bir işlem yapmadım. Bu olaya dahil edilmek istendiğimi düşünüyorum. Herhangi bir çıkar sağlamadım" şeklinde ifade verdi.