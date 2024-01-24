Seçil Erzan davasında bir iş insanına takipsizlik

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:35

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:38

Türkiye’yi sarsan on milyonlarca dolarlık vurgun dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

Dava dosyasına giren 4 dakika 39 saniyelik bir ses kaydı, yeni iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu.

MÜŞTEKİ İLE BANKA GÖREVLİSİ GİBİ KONUŞULDU

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre; davanın müştekilerinden İnci Çeviker, Seçil Erzan’la yaptığı bir telefon görüşmesini kayda almıştı. Telefon görüşmesinde Seçil Erzan, banka görevlisi dediği üçüncü kişiyi hatta bağlayarak İnci Çeviker ile verilecek para konusunda görüşme yaptırttı.

Seçil Erzan telefon görüşmesinde, konuşan kişinin, bankanın saklama bölümünde çalışan Ali Böcügöz olduğunu İnci Çeviker’e söyledi.

ÖNCE ALİ YÖRÜK SONRA MERT ZEYDANLI DENİLDİ

Yapılan bu telefon görüşmesinde banka görevlisi gibi tanıtılan kişinin, önce dosyada şüpheli olarak yargılanan Ali Yörük olduğu iddia edildi. Daha sonra Seçil Erzan verdiği ifadesinde, bu telefon görüşmesinde yer alan kişinin, dosyada müşteki olarak yer alan iş insanı Mert Zeydanlı olduğunu iddia etti.

İŞ İNSANIN İFADESİ ALINDI

Bu iddialar üzerine savcılık ses kaydı ile ilgili ayrı bir soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapmasında iş insanı Mert Zeydanlı’nın ifadesi alındı.

Mert Zeydanlı ifadesinde, “Bahse konu görüşme kayıtlarını dinledim ve okudum, görüşmelerdeki erkek şahıs kesinlikle ben değilim ben kendimi hiçbir zaman banka çalışanı olarak tanıtmadım. Seçil Erzan isimli şahsın beyanlarına katılmıyorum” dedi.

SES KARŞILAŞTIRMASI YAPILDI

Savcılık tarafından incelenen, 4 dakika 39 saniyelik kayıtta banka görevlisi gibi konuşan kişinin sesi ile iş insanı Mert Zeydanlı’nın sesi karşılaştırıldı. Savcılık tarafından yapılan karşılaştırma ve ses analizlerinin ardından bir rapor hazırladı.

"BENZERLİK TESPİT EDİLEMEMİŞTİR"

Hazırlanan raporda şöyle denildi:

"Şüpheli Seçil Erzan'ın alınan ifadesinde bu görüşmeleri gerçekleştirdiği kişinin Mert Zeydanlı olduğunu iddia etmesi üzerine Mert Zeydanlı hakkında şüpheli Seçil Erzan ile hareket ettiği değerlendirilerek soruşturma işlemlerine başlandığı fakat olaya ilişkin ses kayıtlarındaki şahıs ile şüpheli Mert Zeydanlı'nın sesinin benzerlik göstermediği tespit edilmiştir.”

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Yapılan soruşturmanın ardından savcılık, Seçil Erzan tarafından banka görevlisi gibi tanıtılan Ali Böcügüz’ün iş insanı Mert Zeydanlı olmadığına karar verdi.

Eldeki delillerin ardından bu soruşturma kapsamında Mert Zeydanlı hakkında kovuşturmaya yer yok kararı çıktı.

MÜŞTEKİ SAYISI 22 OLDU

Yapılan son duruşmada, Seçil Erzan davasında 21 olan müşteki sayısı; İnci Çeviker’in de dava dosyasına konulmasının ardından 22’ye yükseldi.