Yeni Seçil Erzan vakasının adresi Çankırı: 'Yüksek kar' vaadiyle 100 milyon TL'lik dolandırıcılıkta 5 kişi gözaltına alındı
Çankırı'da, yüksek kar vaadi ile yaklaşık 100 milyon TL dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Çankırı’da ‘ponzi’ yöntemini kullanarak 8 kişiyi yüksek kar vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL dolandıran 5 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yaklaşık 100 milyon TL’lik vurgun yaptığı değerlendiriliyor.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı’da yaklaşık 1 buçuk yıllık süre zarfında yurttaşları yüksek kar vaadi ile dolandırmaya yönelik saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan E.T.Ç., N.Ö. .YÇ., Y.Ç. ve S.A. isimli şahıslar, çok sayıda vatandaşı ağına düşürdü. Seçil Erzan davasında gündeme gelen ‘ponzi’ yöntemini kullanan şahıslar, birlikte hareket ederek sisteme üye girişi yaptı. Yurttaşları 100 milyon TL civarında maddi kayba uğrattıkları değerlendirilen şahısların Çankırı’da da 8 kişiyi yaklaşık 5 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sisteme dahil olan ve kar vaadiyle yatırdıkları paraları alamayan yurttaşların şikayeti üzerine harekete geçen Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde yurttaşları sisteme dahil ederek dolandıran şahısların E.T.Ç., N.Ö., Y.Ç., Y.Ç. ve S.A. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 5 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yapının Çankırı’daki organizatörlüğünü E.T.Ç., Y.Ç. ve N.Ö. isimli şahısların yaptığı belirlendi.
SAHTE KRİPTO PARALAR BULUNDU
Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise suç unsuru olabilecek doküman ve dijital materyallere dekontlar, sahte madeni kripto para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Çankırı Adliyesine sevk edildi. Y.Ç., E.T.Ç. ve Y.Ç. yurt dışı yasağı ve imza şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.A. ve N.Ö. ise serbest bırakıldı.
Öte yandan, yapıya çok sayıda yurttaşın dahil olarak mağdur oldukları ve sayılarında artış yaşanacağının değerlendirildiği öğrenildi.
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