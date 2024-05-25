Seçil Erzan duruşmaya getirilirken kaza geçirdi
Dolandırıcılıkla suçlanan eski bankacı Seçil Erzan’ın yargılanmasına dün devam edildi.
Erzan’ı mahkemeye getiren aracın ön camına yoldan sıçrayan taş isabet etti. Yola devam edemeyince Erzan başka bir araçla adliyeye getirildi.
Yeni iddianamelere karşı savunması sorulan Erzan, iddianameleri almadığını, sonraki duruşmada savunma yapacağını ifade etti.
Tanık Denizbank Avrupa Bölge Müdürü Sermin Tekin de dolandırıcılık olayını müşteki İnci Çeviker’den öğrendiğini söyledi. Mahkeme, tanıkları dinledikten sonra duruşmayı erteledi.
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