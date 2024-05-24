Seçil Erzan tekrar hakim karşısında: Yeni iddianameler kendisine gönderilmemiş

Yayınlanma: 24.05.2024 - 17:50

Güncelleme: 24.05.2024 - 17:50

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava, salonu daha büyük olan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

ADLİYEYE GELİRKEN KAZA GEÇİRDİ

Hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen Seçil Erzan'ın içerisinde bulunduğu araç, Büyükçekmece taraflarında seyir halindeyken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet etti. Aracın ön camı patladı. Kazanın yaşanmasıyla birlikte Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan bir saatlik gecikmenin ardından adliyeye getirildi.

"BANKACILIK ZİMMETİ SUÇUNDAN GÖREVSİZLİK VERİLSİN"

Beyanda bulunan müşteki avukatları, olayın başından beri bankanın da bu işin içinde olduğunu düşündüklerini söyleyerek, dosyanın, 'bankacılık zimmeti' sunundan görevsizlik kararı ile görevli mahkemeye gönderilmesini talep etti. Ali Yörük ile Atilla Yörük'ün avukatı ise müvekkilleri yönünden dosyanın ayrılarak asliye ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Mahkeme, müşteki avukatlarının talebini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce bu suç yönünden kovuşturmaya yer olmadığına yönelik kararı bulunduğunu belirterek, dosyada görevsizlik kararı verilmesi talebini reddetti. Heyet, sanıklar Ali Yörük ile Atilla Yörük'ün avukatının tefrik talebini de reddetti.

YENİ İDDİANAMELER TEBLİĞ EDİLMEMİŞ

Mahkeme, Seçil Erzan'a dosyaya birleştirilen yeni iddianamelere ilişkin savunma yapıp yapmayacağını sordu. Erzan ise yeni iddianamelerin kendisine tebliğ edilmediğini için inceleyemediğini ve daha sonra savunma yapacağını söyledi.

"BAŞARILI BİR BANKACI OLDUĞU İÇİN GÜVENDİM"

Müştekilerden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Güzel, beyanında, "Ben Almanya'ya taşınmadan önce Seçil Erzan beni arayarak bu fondan bahsetti. Bu fona sadece bankada belli düzeydeki mevduata sahip kişilerin girebildiğini söyledi. Eski eşim de bu fonda olduğu ve geçmişe dayalı bir güven ilişkimiz olduğu için kabul ettim. Ve kendisine 125 bin dolar para gönderdim. Parayı Nazlı Can'a verdim çünkü Seçil Erzan, şube müdiresi olduğu için parayı kendisinin teslim alması halinde bir takım hukuki sorunlar oluşabileceğini söyledi. Konuyla ilgili 1 yıl sonra eski eşimle konuşabildik. Seçil'i daha önceden tanıyordum. Doktor olarak annesine birkaç defa baktım. Başarılı bir bankacı olduğu için kendisine güvendim. Nazlı Can'ı önceden tanıyordum. Seçil annesini bana getirdiğinde Nazlı Can da yanlarında olurdu" diye konuştu.

"'10 YILLIK ARKADAŞIM SIRTIMDAN BIÇAKLADI' DİYE İÇERİ GİRDİ"

Tanık olarak mahkemede dinlenen Denizbank'ın Avrupa Bölge Müdürü Sermin Tekin, "Seçil Erzan'ın birinci derece sicil amiriyim. 7 Nisan'da bir telefon aldım. Büyükdere şubemizde İnci Çeviker diye birinin Seçil Erzan'a ulaşmak istediğini ancak ulaşamadığını ve kendisinden şikayetçi olacağını söylediğini ilettiler. Ben de İnci hanımı benim yanıma göndermelerini istedim. İnci hanım yanıma geldiğinde, içeriye '10 yıllık arkadaşım tarafından sırtımdan bıçaklandım' diyerek girdi ve kötü durumdaydı. Ben de kendisini sakinleştirdikten sonra ne olduğunu anlatmasını söyledim. İnci hanım da Seçil Erzan'a para verdiğini ve Seçil'in onu sürekli oyaladığını, bu yüzden kendisini dolandırdığını düşünmeye başladığını söyledi" dedi. Tekin, devamında, Volkan Bahçekapılı ile bankada karşılaştığını ve kendisine neden geldiğini sorduğunu, Bahçekapılı'nın ise, 'Merak etmeyin, Seçil ile ilgili şikayete gelmedik, elimizdeki belgeleri teyit etmeye geldik' dediğini anlattı.

Mahkeme, Uyap kayıt sisteminde yenileme çalışması yapılacağı için duruşmayı 29 Mayıs'a ertelendi.