Seçil Erzan hakkında yeni iddianame: Tefecilikle suçladı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:36

Güncelleme: 25.07.2024 - 13:43

Yüksek getirili gizli fon vaadiyle Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu 29 kişiyi 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 300 yıldan fazla hapsi istenen Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında yeni bir iddianame düzenlendi.

"TEFECİLER" MÜŞTEKİ-ŞÜPHELİ OLDU

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma sürüyor. Yapılan yeni şikayetler ve ortaya çıkan yeni deliller ışığında savcılık tarafından hazırlanan yeni iddianamede Seçil Erzan'ın, 'tefecilik' yaparak kendisinden yüklü miktarlarda para istediklerini iddia ettiği Mojtaba Haghani ile Hüseyin Aslan da yeni iddianamede 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

"KANDIRIP PARA ALDI"

Savcılık yaptığı değerlendirmede, Seçil Erzan'ın şüpheli-müştekiler Haghani ile Aslan'ı, Denizbank bünyesinde yüksek kar getirili özel bir fon olduğunu söyleyerek kandırıp, fona para yatırmaya ikna ettiğini, Haghani'den 200 bin dolar, Aslan'dan ise 2 milyon dolar parayı alarak dolandırdığını kaydetti. İddianamede, ilerleyen süreçte taraflar arasındaki ilişkinin bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçtiği ve Seçil Erzan'ın acil kredi ihtiyacında Haghani ile Aslan'dan kazanç karşılığı ödünç para aldığı değerlendirmesi yer aldı.

"BİLİYORDU AMA FAİZLE PARA VERİYORDU"

Buna ilişkin Erzan'ın, "Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile birlikte 10 milyon TL para aldım. 14 milyon TL olarak geri ödedim" ifadelerini kullandığı, Mojtaba Haghani için ise, "Moci bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu" ifadelerini kullandığı iddianamede yer aldı.

ANA PARASINI ALAMAMIŞ

Mojtaba Haghani'nin ise Seçil Erzan'ın, Aslan'dan 14 milyon TL geri ödemeli 10 milyon TL ödünç para aldığını, bu parayı bizzat kendisinin alarak Seçil Erzan'ın ikametine götürüp bıraktığını, zaman zaman Erzan'ın kendisine 100 bin dolar para verdiğini ancak kendi verdiği 200 bin dolar olan ana parasını alamadığını beyan ettiği iddianamede yer aldı. İddianamede ayrıca Süleyman Aslan'ın da birden çok kez yüklü miktarda parayı Erzan'a verdiğini beyan ettiği kaydedildi. Her iki müşteki-şüpheli de iddianamede yer alan ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

6 YILDAN 20 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, Seçil Erzan'ın Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan'a yönelik 'nitelikli dolandırıcılık suçundan toplamda 6 yıldan 20 yıla kadar hapsini talep ederken, müşteki-şüpheliler Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan'ın ise 'tefecilik' suçundan her birinin ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Erzan, Haghani ve Aslan, 4 Ekim'de İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.