Seçil Erzan ve Denizbank'ın alacaklıları artıyor

Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi gizli fon vaadiyle dolandıran Deniz Bank şube müdürü Seçil Erzan hakkında bir dava daha açıldı. Müştekiler arasında bulunan Melis Özsüt Şener, Erzan ve bankaya 91 bin 654 bin TL alacak davası açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:54
Seçil Erzan ve Denizbank'ın alacaklıları artıyor
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Seçil Erzan davasının müştekileri arasında bulunan Melis Özsüt Şener, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Erzan'ın kendisini aradığını söyledi. Erzan tarafından dolandırıldığını öne süren Şener, 91 bin 654 TL'lik alacak davası açtı. 

AYNI GÜN GERİ ÖDEDİ

Erzan'ın özel bir fon ve VIP müşterilerden bahsettiğini söyleyen Şener'in iffiasına göre; Erzan'a ilk olarak 2 Haziran 2020 tarihinde 150 bin dolar verdi. Erzan, aynı gün içinde Şener'e 160 bin dolar geri ödeme yaptı. 

Şener daha sonra 200 bin dolar verdiği Erzan'dan 280 bin dolar geri aldı. Şener, daha sonra 10 günlüğüne Erzan'a 237 bin dolar verdi ancak bu kez geri alamadı. 

Seçil Erzan parayı elden teslim aldığına dair imzaladığı bir belgeyi Melis Özsüt Şener’e verdi ve paranın güvende olduğunu söyledi. Melis Özsüt Şener parasını alamayınca bankanın genel müdürü Hakan Ateş’e e-posta göndererek Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını yazdı. 

TOPLAM ALACAK 237 BİN DOLAR 

Melis Özsüt Şener’in avukatları, Seçil Erzan’dan 237 bin dolar alacağı olan müvekkillerinin uğradığı zararın mahkemece yapılacak inceleme sonucunda netleşeceği düşünüldüğünden şimdilik kısmi olarak 91 bin 654 bin liralık dava açtıklarını belirtti.


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