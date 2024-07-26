Seçil Erzan'ın 'Nur Ablası' da yargılanacak: 30 yıla kadar hapsi istendi

Yayınlanma: 26.07.2024 - 11:45

Güncelleme: 26.07.2024 - 11:49

Yüksek getirili gizli fon vaadiyle Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu 29 kişiyi, 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 300 yıldan fazla hapis istemiyle yargılanan Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın 'Nur abla' dediği Nur Erkasap'ın da müşteki-şüpheli olduğu yeni bir iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan birleştirme talepli iddianamede teknik direktör Fatih Terim'in yakın aile dostu olduğu bilinen Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap müşteki-şüpheli, Seçil Erzan şüpheli, Ömer Kahraman, Volkan Bahçekapılı ve Mert Zeydanlı ise müşteki olarak yer aldı.

"HAKAN ATEŞ'İN DE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

İddianamede, Nur Erkasap'ın, Seçil Erzan tarafından kandırılarak, yatırım yaptığını düşünerek fona para verdiği ve mağdur edildiğini beyan ederek şikayetçi olduğu belirtildi. Erkasap iddianamede yer alan ifadesinde, Erzan'ın kendisine Hakan Ateş'in de içinde olduğu yüksek getirili bir fondan bahsettiğini, o dönem parasını nasıl yöneteceğini bilmediği için de parasını Erzan'ın bahsettiği fona yatırmaya karar verdiğini anlattı. Erkasap daha sonra Erzan'a 500 bin dolar parayı bankadaki odasında nakit olarak teslim ettiğini ve bu zamana kadar bin-2 bin dolar şeklinde küçük meblağlar aldığını ifade etti.

"BAHÇEKAPILI'NIN 1 MİLYON DOLARINI ELDEN TESLİM ETTİM"

Erkasap, ifadesinin devamında Seçil Erzan'ın kendisine, Volkan Bahçekapılı'nın para göndereceğini ancak işin aciliyetinden dolayı kendi hesabı üzerinden gönderip gönderemeyeceğini sorduğunu, kendisinin de bunu kabul ettiğini, bunun üzerine Bahçekapılı'nın kendi hesabına 1 milyon dolar gönderdiğini, bu parayı da aynı gün nakit olarak bankadan çekerek elden Seçil Erzan'a elden verdiğini anlattı.

"KAHRAMAN'IN YAKLAŞIK 6 MİLYON TL GÖNDERDİĞİNİ SONRADAN ÖĞRENDİM"

Çok duygusal bir kadın olduğunu ve Seçil Erzan'la aralarında 'abla-kardeş' ilişkisi olduğunu kaydeden Nur Erkasap, Mert Zeydanlı ile Erzan'ın bankadaki odasında tanıştıklarını ancak Erzan'ın bahsettiği gibi aralarında 'senet' işi olmadığını, Ömer Kahraman isimli kuyumcuyu ise tanımadığını ancak Erzan'ın yönlendirmesiyle Kahraman'ın kendisine 5 milyon 884 bin TL gönderdiğini, bu durumu ise çok sonra öğrendiğini, paranın hesabına gönderildiği gün Erzan'ın kendisini arayarak bu paraları istediğini, kendisinin ise aynı gün hesabına gelen parayı nakit olarak çekip Erzan'a elden teslim ettiğini anlatarak, başka Seçil Erzan olmak üzere Hakan Ateş ve Denizbank yetkililerinden şikayetçi olduğunu kaydetti.

"NUR ABLASI"NI SENETTE BORÇLU YAPMIŞ

Seçil Erzan ise Erkasap'ın şikayeti üzerine verdiği ifadede Nur Erkasap'a fondan bahsettiğini, Erkasap'ın ise verecek parasının olmadığını, o esnada para alacağı Mert Zeydanlı'ya kefil olabileceğini söylediğini ve Mert Zeydanlı'nın alacaklı olduğu bir senet düzenlediğini, bu senette Erkasap'ın 'borçlu' kendisinin ise 'kefil' olduğunu kaydetti.

İddianamede müşteki olan Ömer Kahraman'ın, ifadesinde seçil Erzan'a Nur Erkasap'ın banka hesabı üzerinden gönderdiği 5 milyon 884 bin TL'den farklı zamanlarda toplam 350 bin dolarını fon getirisi olarak aldığını, ancak ana parasını alamadığını belirtti.

"NUR ABLAYA GÖNDERDİM"

Müşteki Volkan Bahçekapılı, iddianamede yer alan ifadesinde Seçil Erzan'ın Emre Belözoğlu'nu arayarak fona 5 milyon dolar yatırmasını istediğini ancak Belözoğlu'nda bu kadar para olmadığını ve 1 milyon dolar verebileceğini söylediğini, Belözoğlu'nun 1 milyon doları arkadaşlarından toplayarak EFT yoluyla kendisine gönderdiğini, kendisinin ise bu parayı Erzan'a teslim etmesi için Nur Erkasap'a gönderdiğini anlattı.

"SEÇİL ERZAN İLE HAREKET ETTİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

Denizbank Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan raporun, "Bahçekapılı, Erzan'a ulaştırması için 400 bin dolar tutarındaki parayı Nur Erkasap'ın hesabına transfer etmiştir. Bunlardan ve Nur Erkasap'ın yazdığı nottan hareketle Seçil Erzan'ın gerçekleştirdiği işlemlerden haberdar olduğu ve Erzan ile birlikte hareket ettiği anlaşılmıştır" değerlendirmesinin aldığı bölüme iddianamede yer verildi.

NUR ERKASAP'IN 30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, müşteki-şüpheli Nur Erkasap'ın, Mert Zeydanlı, Volkan Bahçekapılı ve Ömer Kahraman'ı dolandırdığının anlaşıldığını belirterek, Erkasap'ın "dolandırıcılık" suçundan toplam 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, Seçil Erzan'ın ise Nur Erkasap'a yönelik "dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek, Erzan ile 7 sanığın yargılandığı ana dava ile birleştirilmesine karar verdi.