Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor: Fatih Terim'in parasını faiz olarak başkalarına vermiş

Yayınlanma: 20.09.2024 - 11:34

Güncelleme: 20.09.2024 - 12:19

Yüksek getirili gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim ile Fernando Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi ünlü futbolcuların da olduğu 30'dan fazla kişiyi yüksek getirili gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 11 Nisan 2023'ten beri tutuklu olan Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına bugün devam ediliyor.

Tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, duruşmaya jandarma eşliğinde getirildi. Tutuksuz sanıklar, bazı müştekiler ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşma, sanık ve müştekilerin yoklamasıyla başladı.

"FATİH TERİM'DEN FON ADI ALTINDA PARA ALMADIM"

Seçil Erzan, Fatih Terim'in dosyaya şikayetçi olarak dahil olması ve şikayeti üzerine savunma yaptı.

Erzan, savunmasında, "Fatih Terim'in hesap hareketlerini istememe rağmen bana gelmedi. Fatih Terim'in banka hareketleri birbiriyle eşleşmekte. Böyle bir durumda, hesabına giren ve çıkan miktar aynı olduğunda 3 milyon dolar kaybın olmadığı raporlarla belli. Ben bunları daha sonra çıkarıp nokta hesabı da yapacağım. Ben Fatih Terim'den fon adı altında hiçbir zaman para almadım. Sadece aramızdaki dostane ilişkiden kaynaklı bir 300 bin dolar bir de 400 bin dolar verildi. 'Ev al, arsa al' diye değerlendirmemi istedi. Aramızdaki bankacılık ilişkimizden kaynaklı değil, aramızdaki ağabey-kardeş ilişkisinden kaynaklıydı. Ben daha sonra bu paraları onun hesabına yatırdım. Bunun dışındaki tüm bakiyesi kendi rızasıyla işlendi. Parayı ben kendim çekmedim, kendisi elden verdi" dedi.

FATİH TERİM'İN PARASINI BAŞKALARINA 'FAİZ' OLARAK VERMİŞ

Erzan, ifadesinin devamında, "Fatih Terim hiçbir zaman zorla benden faizli para talep etmedi. Her zaman 'paramız var mı, ne kadar paramız var' diye sorardı. Ben Rüya'ya, hocaya ödeyebileceğimiz miktarı söylettim. Teftiş raporu ve bilirkişi raporlarında zaten gelen ve giden paraların eşit olduğu yazıyor. 2+2 4 eder. Bunu ispat edebiliriz. Hiçbir şekilde usulsüz bir işlem olmadı. Fatih Terim'den aldığım toplam 700 bin dolarla başkalarına faiz ödedim" dedi.

Erzan, "Ben başarılı bir şube müdürüydüm. Performansımdan dolayı ödül aldım. Seçil Erzan olduğum için değil, performansım nedeniyle ödül aldım" dedi.

"GİŞE DIŞI İŞLEMLERDEN HAKAN ATEŞ'İN HABERİ VARDI

Gişe dışı işlemler hakkında kendisine soru sorulan Seçil Erzan, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in gişe dışı işlemlerden haberi olduğunu ve kimsenin Hakan Ateş'ten gizli gişe dışı işlem yapamayacağını söyledi. Erzan, Fatih Terim'in kendisine verdiği 700 bin doları banka değerlendirmesi için vermediğini, bu parayı verdiğinde illa bankada değerlendirilecek gibi bir istekte de bulunmadığını söyleyerek, Terim'in parayı, "Ne yaparsan yap" diye verdiğini öne sürdü. Terim'in kendisinden "Şu kadar param olsun" diye bir beklentisinin de olmadığını söyleyen Erzan, "Ben hocaya 'hayır' diyemediğim için onda böyle bir algı oluştu" dedi.

"EKSİKLERİ TEFECİLERDEN ALDIĞIM PARAYLA ÖDEDİM"

Hakan Ateş ile 2000 yılında Çorlu şubenin açılışında tanıştığını belirten Erzan, Fatih Terim'in hesabındaki eksiği, "Ben insanların bana faiz almak maksadıyla verdiği, bir kısmının tefecilik yaptığı bir kısmının bankadan olmayacak faiz beklentisiyle verdiği paralardan eksikleri ödedim" diye ifade etti.

Nesrin Çakır'ın müşteki olduğu ve sonradan hazırlanarak dosyaya eklenen iddianame yönünden savunma yapan Erzan, "Nesrin Çakır'ı tanımıyorum. Ondan herhangi bir şekilde para almadım" dedi.