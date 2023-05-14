Seçim 2023 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için Türkiye sandık başında! İşte Ankara’daki son durumdan gelişmeler
Son dakika haberi… Türkiye’nin kader seçiminde Ankaralılar sandık başına gitti. Yaklaşık 4 milyon seçmenin bulunduğu Ankara seçim sonuçlarında belirleyeci illerden birisi. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda kullanacak.
Türkiye, bugün (14 Mayıs 2023) kaderinin belirleneceği tarihi seçimler için sandık başına gitti. Siyasetin kalbinin attığı Ankara, 13’üncü cumhurbaşkanının belirlenmesi ve Meclis’e göndereceği 36 milletvekiliyle seçim sonuçları için belirleyeci kentlerin başında yer alıyor. Başkentte sandıkların açılmasından sonuçların belirlendiği ana dek tüm gelişmeler dakika dakika haberimizde…
11.32: CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'da oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu çiftine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.
11.25: Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Ankara'da oyunu kullandı. Oğan "Memleketimize hayırlı olsun. Buradan tüm yurttaşlara bir çağrı yapmak istiyorum. Bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, sükunetle" dedi.
10.53: Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı.
10.09: Dokuz8 Haber'in aktardığına göre Ankara'da Sümer Deniz İlkokulu, Teğmen Kalmaz İlkokulu, Kütükçü Alibey Ortaokulu, Kavaklıdere Ortaokulu ve Mimar Kemal Ortaokulu'nda oy kullanma işlemi başlamadan önce mühürsüz zarf ve oy pusulaları için tutanak tutuldu.
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SEÇMEN SAYISI: 4 milyon 280 bin 941MİLLETVEKİLİ SAYISI: 36
2019 YEREL SEÇİMLERİ ANKARA SONUÇLARI
CHP - Mansur Yavaş: Yüzde 50,93 (1 milyon 662 bin 209 oy) - KAZANDI
AKP - Binali Yıldırım: Yüzde 47,13 (1 milyon 538 bin 410 oy)
2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKARA SONUÇLARI
AKP - Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,51 (1 milyon 767 bin 18 oy)
CHP - Muharrem İnce: Yüzde 36,22 (1 milyon 242 bin 571 oy)
İYİ PARTİ - Meral Akşener: Yüzde 9,04 (310 bin 110 oy)
HDP - Selahattin Demirtaş: Yüzde 2,06 (70 bin 747 oy)
SAADET PARTİSİ - Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0,94 (32 bin 293 oy)
VATAN PARTİSİ - Doğu Perinçek: Yüzde 0,20 (7 bin 106 oy)
2018 GENEL SEÇİMLERİNDE ANKARA’DA HANGİ PARTİ KAÇ VEKİL ÇIKARDI?
AKP 15, CHP 10, MHP 5, İYİ Parti 5, HDP 1.
Türkiye yeni cumhurbaşkanını ve 28. Dönem’de TBMM’de görev yapacak 600 milletvekilini belirlemek üzere sandığa gitti. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılına girerken, tüm kamuoyu yoklamaları yarışın Millet İttifakı Adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı Adayı AKP lideri Tayyip Erdoğan arasında geçeceğini öngörüyordu. Pusulada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan isimleri de yer alıyor. Ancak İnce, 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini açıkladı.İTTİFAKLAR ÖNE ÇIKTI
Seçmenler cumhurbaşkanının yanı sıra 28. Dönem’de TBMM’de görev yapacak milletvekillerini de belirlemek için tercihlerini kullanıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle ittifakların öne çıktığı seçimde; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile Ata İttifakı’nı oluşturan partiler sandıkta kozlarını paylaşacak.
MİLLET İTTİFAKI
CUMHUR İTTİFAKI
Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler ise şu şekilde: Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Hür Dava Partisi, Yeniden Refah Partisi.
EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI
Emek ve Özgürlük İttifakı’nı oluşturan partiler ise şöyle: Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. HDP kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti bünyesinde girme kararı aldı. Bu nedenle oy pusulasında HDP değil Yeşil Sol Parti adı ve logosu yer alıyor.
SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ
Sosyalist Güç Birliği ise Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Devrim Hareketi ve Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nden oluşuyor.
ATA İTTİFAKI
ATA İttifakı’nı oluşturan partiler ise şöyle: Zafer Partisi, Ülkem Partisi, Adalet Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi.
SEÇİME TEK BAŞINA GİREN PARTİLER
Millet Partisi, Genç Parti, Memleket Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Adalet Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Yenilik Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Milli Yol Partisi, Vatan Partisi, Güç Birliği Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi.
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