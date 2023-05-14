Seçim 2023 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için Türkiye sandık başında! İşte Ankara’daki son durumdan gelişmeler

SEÇMEN SAYISI: 4 milyon 280 bin 941MİLLETVEKİLİ SAYISI: 36 2019 YEREL SEÇİMLERİ ANKARA SONUÇLARI CHP - Mansur Yavaş: Yüzde 50,93 (1 milyon 662 bin 209 oy) - KAZANDI AKP - Binali Yıldırım: Yüzde 47,13 (1 milyon 538 bin 410 oy) 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ANKARA SONUÇLARI AKP - Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,51 (1 milyon 767 bin 18 oy) CHP - Muharrem İnce: Yüzde 36,22 (1 milyon 242 bin 571 oy) İYİ PARTİ - Meral Akşener: Yüzde 9,04 (310 bin 110 oy) HDP - Selahattin Demirtaş: Yüzde 2,06 (70 bin 747 oy) SAADET PARTİSİ - Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0,94 (32 bin 293 oy) VATAN PARTİSİ - Doğu Perinçek: Yüzde 0,20 (7 bin 106 oy) 2018 GENEL SEÇİMLERİNDE ANKARA’DA HANGİ PARTİ KAÇ VEKİL ÇIKARDI? AKP 15, CHP 10, MHP 5, İYİ Parti 5, HDP 1. Türkiye yeni cumhurbaşkanını ve 28. Dönem’de TBMM’de görev yapacak 600 milletvekilini belirlemek üzere sandığa gitti. Cumhuriyetin 2’nci yüzyılına girerken, tüm kamuoyu yoklamaları yarışın Millet İttifakı Adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı Adayı AKP lideri Tayyip Erdoğan arasında geçeceğini öngörüyordu. Pusulada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan isimleri de yer alıyor. Ancak İnce, 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini açıkladı. İTTİFAKLAR ÖNE ÇIKTI Seçmenler cumhurbaşkanının yanı sıra 28. Dönem’de TBMM’de görev yapacak milletvekillerini de belirlemek için tercihlerini kullanıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle ittifakların öne çıktığı seçimde; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile Ata İttifakı’nı oluşturan partiler sandıkta kozlarını paylaşacak. MİLLET İTTİFAKI

Millet İttifakı’nda yer alan altı parti şöyle: Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti. CUMHUR İTTİFAKI Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler ise şu şekilde: Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Hür Dava Partisi, Yeniden Refah Partisi. EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI Emek ve Özgürlük İttifakı’nı oluşturan partiler ise şöyle: Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi. HDP kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol Parti bünyesinde girme kararı aldı. Bu nedenle oy pusulasında HDP değil Yeşil Sol Parti adı ve logosu yer alıyor. SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ Sosyalist Güç Birliği ise Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Devrim Hareketi ve Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nden oluşuyor. ATA İTTİFAKI ATA İttifakı’nı oluşturan partiler ise şöyle: Zafer Partisi, Ülkem Partisi, Adalet Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi. SEÇİME TEK BAŞINA GİREN PARTİLER Millet Partisi, Genç Parti, Memleket Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Adalet Birlik Partisi, Anavatan Partisi, Yenilik Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Milli Yol Partisi, Vatan Partisi, Güç Birliği Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi.