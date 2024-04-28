Seçim dolayısıyla ertelenmişti: Diyarbakır’da ‘Paskalya’ kutlaması

Yayınlanma: 28.04.2024 - 15:52

Güncelleme: 28.04.2024 - 15:52

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Ermeni kilisesi Surp Girasos Kilisesi’nde, 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle ertelenen Paskalya Bayramı düzenlenen ayinle kutlandı.

Sabah saatlerinde kilisede bir araya gelen Ermeni cemaati, çanın çalmasıyla başlattıkları ayinde, dua ederek İncil’den bölümler ve ilahiler okudu.

Ayinin ardından cemaat üyeleri mumlar yaktı.