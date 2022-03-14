'Seçim Kanunu'nun arka planı: AKP ve MHP'nin asıl hedefi ne?

14 Mart 2022 Pazartesi, 17:49

AKP ve MHP, seçim barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürmek için harekete geçti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, seçim kanunu değişikliği teklifini bugün TBMM Başkanlığı'na sundu.

AKP ve MHP’nin yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı “Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinin yanı sıra dikkat çeken maddeler yer aldı.

Kanun teklifinde yer alan maddelere göre,

Milletvekili transferiyle yeni kurulan partilerin seçime girmesinin engellenmesi için seçime girme şartları arasında yer alan 'TBMM'de grup kurma' hükmü kaldırılarak, partilerin teşkilatlarını kurması ve kongresini yapması esas alınacak.

Siyasi partiler seçim çevresinde gerekli oy oranına ulaşmadan içinde bulunduğu ittifakın artık oylarını alarak milletvekili çıkaramayacak, yani partinin seçim bölgesinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınacak.

Seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesi mümkün olmayacak. Bunun için de seçmenin son bir yıl içerisinde sürekli olarak bulunduğu adres dikkate alınacak.

Öte yandan seçim sürecindeki yasakları düzenleyen kanun maddesinden ‘başbakan’ ibaresi çıkarılırken, partili cumhurbaşkanına yönelik propaganda yasağına ilişkin bir ifade yer almadı.

"KÜÇÜK ORTAK MHP DÜŞÜNÜLMÜŞ"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, yeni kanun metnini Cumhuriyet'e değerlendirdi.

Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesinin Cumhur İttifakı'nın tamamıyla MHP için önerdiği bir değişiklik olduğunu dile getiren Erdem, "Yeni kanun teklifi, demokrasi için yapılan bir değişiklik değil. Buradaki yüzde 7 barajının nedeni MHP'nin kendisinin yüzde 7'yi geçeceğini düşünmesinden kaynaklanıyor. AKP; demokrasiye faydası olsun, milletin temsilcileri mümkün olduğunca meclise gelsin ve milletin sesi daha fazla bir şekilde TBMM'ye yansısın gibi amaçlarla yapmıyor. Sadece koltuğumu daha fazla ne kadar koruyabilirim gibi düşüncelerle yapıyor. Burada da sadece küçük ortak MHP'yi düşünerek yapılan yüzde 3'lük bir indirim var" dedi.

Yüzde 7 barajının Cumhur İttifakı için ne ifade ettiğini açıklayan İYİ Parti'li Erdem," Seçime ittifak sistemi içerisinde girileceği için bu bir anlamda ittifakın yüzde 7'yi geçmesi gerekir anlamına gelir. AKP'nin yüzde 7'yi geçeceği açık fakat MHP'nin kamuoyuna karşı 'biz barajı geçiyoruz' söylemini sağlamak için yapılan bir indirim. Yani bu tamamıyla MHP'yi düşünerek yapılmış bir uygulama. Aksi takdirde oy oranlarının daha düşük olabileceği yeni kurulmuş ya da daha küçük partileri düşünerek yapılmış, onlara oy veren milletin iradesinin meclise girmesini düşünerek yapılmış bir değişiklik değil" ifadelerini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMLERİ KAYBEDECEK"

İYİ Partli Erdem, seçimi kaybetmekten korktukları için seçim kanununda değişiklik yaptıklarını söyleyerek, "Cumhur ittifakı ne yaparsa yapsın, AKP seçim kanunlarında nasıl değişiklik yaparsa yapsın kesinlikle önümüzdeki seçimlerde kaybedecek ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kazanacak. Özellikle bu kötü yönetimde Cumhur İttifak'ı kesinlikle seçimleri kaybedecek. Seçim kanunundaki diğer değişikliklere baktığımızda bunu görebiliyoruz. Mesela taşımalı oy sistemi. Buna karşıyız ama şu anda bunu engellemiyorlar. Teklifte seçimlerin sonuçlarını kendilerine göre biraz daha fazla oy çıkartabilecekleri bir takım değişiklikler yapmışlar. Fakat bu değişiklikler demokrasiye uygun değişiklikler değil" diye konuştu.







