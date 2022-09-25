Seçim Kanunu'nun iptal istemi, Anayasa Mahkemesi gündeminde
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini, 28 Eylül'deki gündem toplantısında ele alacak.
CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, 28 Eylül Çarşamba günü yapacağı gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak.
CHP, 7393 sayılı kanunun seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti.
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Kılıçdaroğlu'nu eleştireyim derken...
- Suudi Arabistan'ın milli günü kutlamalarına katıldılar
- Afiş skandalında yeni gelişme...
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Fenerbahçe'de Bruma için karar verildi!
- 'Sarayda ağırlandı o şerefsiz, gereğini yapamadım'
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kuruluşu ilan edildi
- Malatya'da feci kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
- Devletin değil AKP'nin bürokratı