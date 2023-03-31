Seçim öncesi kadro kaçırma!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile atama yapılması gereken kadrolara yasaya dayanılarak sınavsız atama yapılmasını yargıya taşıdı. Danıştay’da yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda, makam, mevki dağıtımı yapılıyor” iddiasında bulundu.

HUKUKA AYKIRI

Hamzaçebi, bakanlıkta görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi gençlik merkezi müdürü, yurt müdürü ve sporcu eğitim merkezi müdürü kadrolarına atama yapılmasına, “hukuka uyarlıktan açıkça yoksun, kariyer ve liyakat ilkeleri ile eşitlik ilkesine aykırı olması, hukuken kabul edilebilir meşru, geçerli, objektif ve somut herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın yüzlerce kişi atanması” gerekçeleriyle dava açtıklarını söyledi. Hamzaçebi, “seçim yatırımı” olarak nitelendirdiği atamaların “seçim sonrasında olası hükümet değişikliğinde kadroları muhafaza etme” amacı taşıdığını savundu.