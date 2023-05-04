Ezgi Mola'dan kadınlara 'seçim' çağrısı: 'Ne olur geleceğimiz için yapmayın bunu...'

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından kadınlara seçim çağrısında bulundu. Mola, "Her gün bir kadının erkek cinayetine kurban gittiği ve ceza almadığı bir düzen artık istemiyorum. Seçimlerde ne olur bunları da düşünün" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:07
Ezgi Mola'dan kadınlara 'seçim' çağrısı: 'Ne olur geleceğimiz için yapmayın bunu...'
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Türkiye'nin merakla beklediği seçimlere 10 gün kaldı. 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Safiye' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ezgi Mola, Instagram hesabından kadınlara 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere ilişkin çağrıda bulundu. 

"HER GÜN BİR KADININ ERKEK CİNAYETİNE KURBAN GİTTİĞİ..."

Kadınların rahat bırakılmadığını ve bunu düşünerek oy verilmesi gerektiğini aktaran Mola, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kadınları rahat bırakmıyorlar. Seçimlerde bunları düşünerek oy vermeliyiz değil mi! Kadını seçim arabasında bile göstermeyen, kadına şiddeti her gün daha da meşrulaştırmaya çalışan zihniyet istemiyorum. Her gün bir kadının erkek cinayetine kurban gittiği ve ceza almadığı bir düzen artık istemiyorum. Seçimlerde ne olur bunları da düşünün. Çocukları istismar edip serbest kalan din tüccarlarının destekledikleri partileri desteklemeyin. Katilleri, canileri dışarı çıkaranları, serbest bırakanları desteklemeyin. Ne olur geleceğimiz için yapmayın bunu."


Ezgi Mola Seçim

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