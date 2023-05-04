Kemal Kılıçdaroğlu yeni seçim şarkısını paylaştı: 'Haydi'

Yayınlanma: 04.05.2023 - 04:14

Güncelleme: 04.05.2023 - 04:17

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yeni seçim şarkısını paylaştı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabında paylaştığı videoya; “Haydi şarkımıza yönelik çok talep geldi, paylaşıyorum o zaman” notunu düştü.

#Haydi şarkımıza yönelik çok talep geldi, paylaşıyorum o zaman. pic.twitter.com/ad8qsyHYRI — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 3, 2023

Seçim şarkısı olan ‘Haydi’nin sözleri ise şöyle:

“Haydi umuda haydi

Haydi bolluğa haydi

Haydi kazanalım haydi

Bıktık usandık haydi

Cana tak etti haydi

Haydi kazanalım haydi

O taraf bu taraf

Yok ki burada bir taraf

Adalete güzele

Taraf olmalı taraf

Haydi yap bir hareket

Gelsin artık bereket

Ver coşkuyu herkese

Nefes alsın tüm millet

Yapar mıyız, yaparız

Temiz sayfa açarız

Sana söz biz birlikte

Yüzyılı kurtarırız

Gitti gençliğimiz gitti

Gitti emekler gitti

Haydi kazanalım haydi

Haydi Türkiye haydi”

Videonun sonunda; Kılıçdaroğlu, “Haydi hep birlikte sandığa. Sana söz. Türkiye kazanacak” dedi.