Seçimden sonra yurtdışına gitmek için 'İyi Hal Belgesi' alan doktor sayısında rekor!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 12:42

Güncelleme: 01.06.2023 - 12:42

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının yurtdışına gidebilmek için aldığı ‘İyi Hal Belgesi’ başvuru sayısının son 15 günde ortalamanın üstünde arttığını açıkladı.

TTB, son iki ayın 15'er günlük yarılarında alınan 'İyi Hal Belgesi' sayılarını paylaştı.

SEÇİMİN ERTESİ GÜNÜNDE BAŞVURU SAYISINDA REKOR ARTIŞ!

'İyi Hal Belgesi' alan sağlık çalışanlarının sayısının 15-31 Mayıs tarihleri arasında yani 14 Mayıs seçimlerinin ardından ciddi artış göstermesi dikkat çekti.

1-15 Nisan'da 90 olan sayı, 16-30 Nisan'da 91, 1-15 Mayıs'ta 94 oldu. 15-31 Mayıs tarihlerinde ise 144'e yükseldi.

TTB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı, son 15 günde ortalamanın çok üstünde bir artış gösterdi. Hekimlerin haklarını ve emeğini görmezden gelen, "Giderlerse gitsinler" ifadesinde somutlaşan politikalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

ERDOĞAN 'GİDERLERSE GİTSİNLER' DEMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında ağır çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen doktorlara "Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmayacak” demişti.