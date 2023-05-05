Cumhuriyet TV'de 'Doktor dövüyoruz' sözlerine TTB'den tepki: Erdoğan'ın kullandığı dilin aynısı!

Yayınlanma: 05.05.2023 - 16:45

Güncelleme: 05.05.2023 - 17:02

Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir yurttaşın doktorlara yönelik sözleri gündem olmuştu. AKP’yi destekleyen yurttaş, “Eskiden doktorlar bizi azarlardı böyle bir muamele görüyorduk. Şu an doktor dövüyoruz, beğenmiyoruz dövüyoruz. Böyle bir rahatlığa geldik" demişti.

Doktorlara yönelik bu sözlere Türk Tabipler Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten Cumhuriyet TV’de yanıt verdi. Ökten, kadın yurttaşın sözleri için "İktidarın kullandığı dilin aynısı" yorumunda bulundu.

İKTİDAR HEKİMLERİ GETİRDİĞİ NOKTAYLA ÖVÜNSÜN!

Sağlıktaki ve diğer pek çok konudaki şiddet eğilimini siyasette kullanılan şiddet diline bağlayan Ökten, “Aslında bu ülkenin gelmiş olduğu şiddet ortamıyla ilintili bir durum. Sağlık alanında her geçen gün şiddet artıyor, sürekli olarak meslektaşlarımız fiziksel saldırıya uğruyor. Birçok meslektaşımız ne yazık ki öldürüldü bile. Bunun nedeni iktidarın uyguladığı sağlıkta dönüşüm projesi. Bundan da öte iktidarın ve siyasetçilerin kullandığı bir şiddet dili var. Bu nedenle sadece sağlık çalışanlarına yönelik değil kadına, çocuğa, hayvana şiddet var. Aslında bu bir şiddet sarmalı. İktidar sağlığı ve hekimleri getirdiği bu noktayla ne kadar övünse azdır” dedi.

SAĞLIKTA ÇÖKÜŞÜN SEBEBİ...

AKP iktidarının "sağlıkta devrim" diye nitelediği adımları eleştiren Ökten, “2002 yıllında uygulamaya koyulan ‘sağlıkta dönüşüm’ projesiyle birlikte giderek artan bir süreç bu. İlk başlarda oldukça övülen bu sistem, sağlıkta çöküşün sebebi oldu. Yıllar öncesinde ‘Uygulayacağınız bu sistem sağlıkta hastalıkları kışkırtıcı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıracak bir sistem’ demiştik. Önceden sağlık ocağı sistemimiz vardı, aile hekimliği sistemine geçildi. Aile hekimliği birinci basamak hizmeti görmesi gerekirken bu yapılamadı ve ikinci, üçüncü basamakta yığılma oldu. Hani eski SSK hastanelerinde 'kuyruklar oluyor' diyorlardı ya, şimdi ise cep telefonlarında kuyruk var, yurttaşlar randevu alamıyor. Randevu alamayan acile başvuruyor, orada da hasta yoğunluğu artıyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN KULLANDIĞI ŞİDDET DİLİNİN AYNISI!

Erdoğan'ın "Beyin göçünü geri çevireceğiz" sözlerini samimi bulmadığını belirten Ökten, “Eğer ki koşullar düzeltilmezse bu 'geri dönün' çağrıları bir karşılık bulmayacaktır. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı ‘Giderlerse gitsinler’ dili ile sokak röportajındaki kadının kullandığı şiddet dili aynı. Birbirini destekleyen diller bunlar. Meslektaşlarımız ve sağlık çalışanları neden yurtdışına gidiyor? Bunun birinci sebebi ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi kriz. Sonra çalışma koşullarının kötülüğü, özlük haklarımızın yıllar içindeki gaspı. Şiddet en büyük sorunlarımızdan biri, bizi etkin koruyacak bir şiddet yasası yok. Sistem bizi 3-5 dakikada bir hasta bakmaya zorluyor. Hastaya vakit ayıramadığımız zaman bu bize şiddet olarak dönüyor. Bu koşullar düzeltilmediği sürece yurtdışına giden meslektaşlarımızın geri döneceğini sanmıyorum. Bu sadece cumhurbaşkanının söylediği seçimlere yönelik bir çağrıdır, karşılığı olmayan bir şeydir” şeklinde konuştu.