Seçime 27 gün kala... Kur için 3 senaryo

Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:55

Güncelleme: 17.04.2023 - 09:55

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne 27 gün kaldı. Kamuoyu seçim sonrasında kur fiyatlarına ilişkin öngörüleri merakla takip ediyor.

Halktv.com.tr yazarı Mehmet Tezkan, "15 Mayıs için üç kötümser senaryo" başlıklı yazısında, 15 Mayıs'a yönelik senaryoları yazdı. İşte perde arkasında konuşulan tahminler...

* Senaryolardan biri şöyle…

Seçim ikinci tura kalırsa Merkez Bankası kur üzerindeki baskıyı kaldıracak, barajın kapağını açacak. Euro/dolar gidebildiği yere kadar çıkacak. Dolar 25’leri görecek. Panik atak durumu olursa 2021 yılının Aralık ayını yaşayabiliriz. Dolar 30’lara el sallar. Erdoğan da ‘piyasa dengesinin bozulması için Kılıçdaroğlu’nun ikinci tura kalması bile yetti. Kazanırsa kim bilir neler olacak’ diye kampanya yapabilir.

* İkinci senaryo şu:

Kılıçdaroğlu kazanırsa Merkez Bankası 15 Mayıs sabahından itibaren piyasadan elini ayağını çeker, doları tutmak için gösterdiği olağanüstü çabaya son verir. Kılıçdaroğlu mazbatasını alarak Köşk’e çıkıp gerekli kararlar alınana kadar dolar 25 liraya el sallar.

* Ya Erdoğan yeniden seçilirse… Bu durumun senaryosu da hazır…

Erdoğan kendi icadı olan Türk modelinden kolay kolay vazgeçmeyeceği için tasarruf sahibi yüksek enflasyon karşısında zararını aza indirmek için dolara saldıracaktır. Şirketlerin zaten dolarla borcu var. İhtiyaç çok. Merkez Bankası’nın elinde satacak dolar kalmadığı için dolar patlayacak. Kısa sürede 25’leri görecek.