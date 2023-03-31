Seçime 44 kaldı: AKP’den kaçış başladı

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:02

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:02

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için başvuru sayısının bir önceki seçime göre düştüğü AKP’nin listesinde en dikkat çeken isim, İzmir ve İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini üst üste kaybeden ve sonrasında başbakanlık görevi feshedilen İzmir milletvekili Binali Yıldırım oldu. Yıldırım, kendini garantiye alarak bir kez daha İzmir’den aday adayı oldu.

İZMİRLİ DEĞİLLER

İthal aday tartışmaları yaşanan AKP’de diğer başvurularda ise iki dönemdir Giresun’dan milletvekili olan Cemal Öztürk, halen Aydın milletvekilliği görevini yürüten Bekir Kuvvet Erim, Mardinli siyasetçi AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Karabağlar eski kaymakamı olan ve son olarak Kayseri vali yardımcısı ve deprem felaketi yaşanan Kahramanmaraş’ta koordinatör vali görevlerinde bulunan Mehmet Sadık Tunç, listede başı çekti. Vekillik için talebin düşük kaldığı AKP’de parti içinden gelen yöneticiler ve eski başkanlar da listede önemli yer tuttu. İl başkanlığı görevinden istifa eden ve geçmişte vekillik yapan Kerem Ali Sürekli, eski il başkanı Bülent Delican, geçmişte partili isimlerle kavga eden ve 7 gün il başkanlığı yapan Abdullah Tekbaş, Kemalpaşa eski belediye başkanı Arif Uğurli, eski il başkan yardımcıları Furkan Katmerci ve Ali Aslan, il yöneticiliği yapan Yasemin Olgaç, Semiha Paçacı, Münir Ensari, genel başkan yardımcıları Gerçek Tekin ve Burçin Oğuz, ilçe başkanları Serdar Muçay, Adem Avcı, İrfan Doğruca, Berkhan Yıldızhan, Hatice Yeliz Karataş, Selim Girbiyanoğlu, Ahmet Can Çelik, Halil Polat görevlerinden istifa ederek adaylık başvurusunda bulunan isimler oldu.

ESKİ VEKİLLER BIRAKMADI

Halen İzmir milletvekili olan Cemal Bekle, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Hamza Dağ, Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, yeniden adaylık başvurusunda bulunurken CHP ile Memleket Partisi’nin ardından AKP’ye transfer olan Mehmet Ali Çelebi de aynı göreve tekrardan talip oldu. Kamudan istifa ederek vekil adayı olmak isteyenler ise eski bürokratlar, sendikacılar ve STK temsilcileri oldu. Urla Devlet Hastanesi Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Karol, Kızılay Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı, Büro Memur-Sen 1 No’lu Şube Başkanı, Mucip Uludağ ve Memur-Sen İzmir eski temsilcisi Abdurrahim Şenocak, görevlerinden istifa etti. Hareketliliğin az oldu MHP’de ise mevcut milletvekilleri Tamer Osmanağaoğlu ile Hasan Kalyoncu yeniden aday adayı olabilmek için başvurularını yaparken toplam başvuru sayısı ise 47’de kaldı. Vekil başvuru listesinde dikkat çeken isimler geçen dönem milletvekilliği yapan Murat Koç haricinde Enerji Bakanlığı Daire Başkanlığı görevinde bulunan Abdülkadir Bektaş ile Çeşme Devlet Hastanesi eski başhekimi Cihan Aslan oldu.

SANDIK KURULACAK

İYİ Parti cephesinde ise kurulacak sandıklardan çıkacak sonuca göre tablo netleşecek. Eski il başkanı Hüsmen Kırkpınar başvuru yaparken mevcut milletvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Aytun Çıray bu dönem de yola devam etme kararı aldı. Müjde Harput Apak, Hasan Yıldız, Öztürk Keskin, Gökhan Uysal, Kaan Altundağ, eski Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum, Serap Özöktem, Hayri Köseoğlu, Mümin Yalçınkaya, Tamer Cücü, Figen Yıldırım, Halis Köse, Dinçer Işıktaş, Mehmet Emin Cantürk, Doç. Dr. Mustafa Nuri Deniz, eski siyasetçi Metin Öney’in oğlu Lütfi İlteriş Öney İYİ Parti listesinden seçime girmek için başvuruda bulunan yüze yakın isimden bazıları oldu.

CHP’DE BAŞVURU İKİ KATINA ÇIKTI

14 Mayıs seçimleri öncesinde adaylık başvuru sayısı bir önceki seçimlere göre iki katına çıkan CHP’de 193 kişilik listede dikkat çeken isimler yer aldı. Mevcut vekillerin yeniden adaylık başvurusu yaptığı partide, kadınların ve eski başkanların ağırlığı kendisini hissettirdi. Eski Urla Belediyesi Başkanı Sibel Uyar, eski Konak Belediyesi Başkanı Sema Pekdaş, eski Çiğli Belediyesi Başkanı Hasan Arslan, eski Karşıyaka Belediyesi Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eski Bergama Belediyesi Başkanı Mehmet Gönenç ile eski Seyrek Belediyesi Başkanı Nurgül Uçar Aktuğ vekillik yarışında “ben de varım” diyen isimler oldu. Eski milletvekillerinden Rahmi Aşkın Türeli, Musa Çam’ın da başvuru yaptığı CHP’de STK ve sendikalar da Türkiye’de siyasi ve ekonomik değişim için başlayan mücadeleye yoğun katılım olduğu gözlendi. İzmir Esnaf Odası Başkanı Zekeriya Mutlu, Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, eski İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, eski Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay, İzmir Romanlar Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, eski Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Cafer Konca, eski Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç aday adaylığına başvuranlar arasında. Yine partinin kıdemli isimleri olan ve il ve ilçe örgütlerinde görev yapan Rıfat Nalbantoğlu, Mehmet Şakir Başak, Mehmet Türkbay, Muhsin Kurt, Devrim Barış Çelik, Murat Serdar Koç, Elfin Tataroğlu, Özcan Durmaz, Nurşen Balcı, Hamdi Halis, Doğan Albayrak, Burak Kotan, Özgün Utku, Deniz Yücel, Altan İnanç, Hüseyin Saygılı, Ezgi Deniz Urunga, Banu Özdemir ile geçen seçimlerde adaylık için başvuruda bulunan genel merkez yöneticisi Turgay Bozoğlu da İzmir sıralarından dosyalarını teslim etti. CHP’nin aday adaylığı başvuru listesinde ünlü isimler de kendisine yer buldu. Türk sinema sanatçısı ve dizi oyuncusu Filiz Taçbaş, sanatçı Onur Akın, Tahtacı Alevileri Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı ve sanatçı Yolcu Bilginç sanat camiasından CHP’ye katılan isimler oldu.