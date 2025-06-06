Seçimi kaybeden AKP’li başkan giderayak millet bahçesini devretti, CHP’li başkanı isyan etti: İyi ki ateşe vermediniz!

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, 2020’de açılan ve 2022’den bu yana belediye tarafından işletilen Yatağan Millet Bahçesi’nin Yatırım, İzleme Koordinasyon Başkanlığı’na tahsis edildiğini açıkladı. CHP’li yönetimin göreve gelmesinin ardından ellerinden alındığını açıklayan Günay, “AKP’li bir başkan olsaydı bu karar yine alınır mıydı” diye sorarak kararı “partizanlık” olarak nitelendirdi.

2020 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan Yatağan Millet Bahçesi, 2022’den itibaren peyzaj düzenlemesi, sosyal donatı alanlarının bakımı, güvenlik hizmeti, temizlik, teknik işler ve personel giderleri gibi tüm işletme sorumluluklarıyla Yatağan Belediyesi’ne devredilmişti. Ancak 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası CHP’li Mesut Günay’ın göreve gelmesinin ardından, tesisin belediyeden alınarak Yatırım, İzleme Koordinasyon Başkanlığı’na tahsis edilmesi tartışmalara yol açtı.

Günay, seçimi kaybeden önceki AKP’li belediye başkanının, seçimin hemen ardından 2 Nisan tarihinde millet bahçesinin belediyeden alınması için bakanlığa başvurduğunu belirtti. Günay, “Biz daha mazbatamızı almadan böyle bir başvurunun yapılmış olması, halkın iradesine karşı atılmış adımlardan biridir” dedi.

AKP’li eski başkanın seçim sonrası attığı adımı eleştiren Günay, “İyi ki belediye binasını ateşe verip gitmemişsiniz. Seçim kaybetmek demokrasinin bir gereğidir. Ama bu şekilde halkı cezalandırmak, partizanlık yapmak asıl kaybediştir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.