"Seçimi manipüle etmek için yapılan bir açıklama mıydı?"
CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, seçim öncesi Marmaris ve Fethiye kıyılarını temizlemek üzere gönderilen Çamur V isimli geminin akıbetini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sordu. Derici, Bakan Uraloğlu’nun deniz dibini yaz aylarına kadar temizleneceğini ifade ettiği açıklamayı hatırlatarak, “Seçimi manipüle etmek için yapılan bir açıklama mıydı? diye sordu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde yaptığı Muğla’nın Marmaris ve Fethiye bölgesinde taramalar yaptıklarını, bu taramaların sonucunda Marmaris’te deniz dibinde 15 bin metreküp balçık biriktiğini belirtmiş ve Çamur V isimli çamur temizleme gemisini Marmaris körfezine yönlendirdiklerini açıklamıştı.
Konuyu Mecli gündemine taşıyan CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, geminin işini yarım bırakarak gittiğini belirterek Bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.
“SEÇİM ÖNCESİ POPÜLİST EYLEME DÖNÜŞTÜRDÜLER”
“Ne yazık ki Nisan ayının son haftası gemiler bölgeyi terk etmiştir” diye CHP’li Derici, bakanlığın asli görev ve sorumluluğunda olan bu işin seçim öncesi popülist bir eyleme dönüştürüldüğünü, Çamur V isimli çamur temizleme gemisinin, faaliyetini tamamlamadan, ülkenin en büyük döviz gelir kalemi olan turizm sezonu öncesinde Marmaris ve Fethiye koylarından uzaklaşarak İstanbul’a doğru yola çıktığını, tarafsız ve tüm vatandaşlara eşit hizmet etme zorunluluğu olan bakanlığın görevini yerine getirmediğini vurguladı.
Derici, bakanlığa seslenerek “Bakanlıkların sorumluluğu, parti ayırt etmeksizin Türk vatandaşlarının tamamına eşit davranarak gerekli hizmetlerin yerine getirmektir. Muğla kıyılarını temizlemek üzere başlattığınız işi bir an önce tamamlayın!” şeklinde konuştu.
CHP’li Derici’nin Bakan Uraloğlu’ndan şu soruların yanıtını talep etti:
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun seçimlere iki gün kala bir vaat gibi açıkladığı ve yaz sezonu başlamadan temizleneceğini söylediği 15 bin metreküp çamurun şu ana kadar kaç metreküpü temizlenmiştir?
- Sayın Uraloğlu’nun 29 Mart 2024 tarihinde yaptığı açıklama seçimi manipüle etmek için yapılan bir açıklama mıydı? Bakanlıkların bu tür asli görevlerinin, vatandaşın hangi partiye oy vermesinden bağımsız olarak yerine getirilmesi gerektiğinden hareketle, yaz sezonu başlamadan, çamur temizleme işinin yarım bırakılmasının gerekçeleri nelerdir?
- Sayın Cumhurbaşkanının seçim sonuçlarından gerekli mesajların alındığını ifade ettiği bilinmektedir. Diğer taraftan ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin derinleştiği ve turizmden elde edilecek gelirlerin ülke ekonomisi için çok önemli olduğu gerçeğinden hareketleilgili bakanlık, iç siyasi gelişmelere dahil olmaksızın, Muğla ilimizdeki deniz temizleme görevini ne zaman tamamlayacaktır?
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