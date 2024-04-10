Seçimin yenilenmesine karar verilmişti: Hilvan'da kayyum kararı!
Seçimin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hilvan Kaymakamımız Orhan Gazi Karakaş, 02 Haziran 2024 tarihinde yapılacak seçimler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunun 46. maddesi gereği Hilvan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
YSK, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesine karar vermişti.
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