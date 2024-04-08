MHP'den Kütahya'da olağanüstü itiraz

Yayınlanma: 08.04.2024 - 20:27

Güncelleme: 08.04.2024 - 20:27

Kütahya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP Belediye başkan adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712 oy alırken, MHP'nin adayı Alim Işık ise 40 bin 110 oyda kaldı. MHP'nin geçersiz oyların yeniden sayılması talebi İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. YSK'nın kararıyla Kütahya Adliyesi'nde geçersiz 5 bin 659 oy yeniden sayıldı. Sayımda CHP'li Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP'li Işık'ın oyu 40 bin 168'e, AKP'li Saraçoğlu'nun oyu ise 38 bin 146'ya yükseldi. CHP ile MHP adayları arasındaki 602 olan fark, sayım sonrası 571'e düştü. Ancak sayım sonucunda CHP'nin adayı Eyüp Kahveci bir kez daha seçimden birinci çıktı ve sonuç değişmedi. Kütahya Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Kahveci, mazbatasını aldı.

Bugün YSK'ya gelerek olağanüstü itirazda bulunduklarını belirten MHP'li Alim Işık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçersiz oyların sayımı ile ilgili yapılan işlem sonucunda maalesef yırtık sandık çuvalı başta olmak üzere mühürsüz torbayla gelen çuvallar, 2 boğumlu olmayan sandık çuvalları, geçersiz oy pusulalarını çıkmadığı sandık çuvalları, geçersiz oy pusulalarının ayrılıp bağlanıp mühürlenmediği çuvallar, yine geçerli ve geçersiz oy pusulalarının karıştığı sandık çuvalları geçerli, oyların arasından hatalı basılmış oy pusulalarının çıktığı sandık çuvalları, yeniden sayım tutanağının yanlış düzenlendiği sandık çuvalları, yine sandık kurulunun geçersiz oyların eksik çıktığı sandıklarda tüm oyların yeniden sayımını reddettiği sandık çuvalları, geçersiz oyların içinden geçerli o çıkan sandık çuvalları olmak üzere toplam 549 sandığı 275 adetinde usulsüzlük tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Işık, hangi sandıkta hangi usulsüzlüklerin çıktığını gruplandırarak delileriyle birlikte YSK'ya verdikleri dilekçede sunduklarını bildirerek, "Kütahya Belediye Başkanlığı seçimlerinin anayasanın 67, 79 ve 2972 sayılı kanunun 25 ve 29 maddeleri ile 298 sayılı kanunun 14'üncü, 110'uncu, 112'nci ve 130'uncu maddeleri kapsamında seçiminin iptal edilmesine ve yenilenmesine karar verilmesini YSK'dan talep ettik" diye konuştu.