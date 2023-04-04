Seçimlere günler kala bakanlıktan parsel parsel satış

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:22

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 10:37

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı genel seçimlere 40 gün kala İzmir’de 74 adet arsayı satışa çıkardı. Aliağa, Dikili, Kemalpaşa, Menderes ve Urla ilçelerinde yer alan devlete ait taşınmazları için 13 Nisan Perşembe günü toplu satış ihalesi yapacak olan bakanlık, 1 milyon 845 bin liradan başlayan ve 84 milyon liraya çıkan fiyatlarla Ankara ve İstanbul’da açık arttırma düzenleyecek.

Açık arttırma ihalesi aynı zamanda internetten de online olarak yapılacak. Yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlayan bakanlık, yüzde 40’lık bölümünü peşin alacağı devlet mallarını vergiden muaf şekilde 24 ay taksitle satacak.

Büyük bölümü denize sıfır turizm alanlarının yer aldığı 74 taşınmazlık listede, aralarında park alanı, SİT alanları, konut alanı, yol ve ticaret imarlı arsalar da yer alıyor.

Büyüklüğü 300 metrekareyle 73 bin metrekare arasında değişen milyonlarca liralık hazine arazilerin satışından yaklaşık 300 milyon lira gelir elde edilecek. İhalede yüzölçümü yaklaşık 430 bin metrekare ulaşan, yani 60 adet futbol stadı büyüklüğüne devlet malı satılacak.