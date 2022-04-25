Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında?
Seda Sayan ve Çağlar Ökten dün gerçekleştirilen nikah ile evlendi.
ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?
Çağlar Ökten ve Seda Sayan dün evlendi. Çağlar Ökten, 1987 yılında Mersin, Tarsus'da doğdu. Ökten'in annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalıştı.
Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olup pop müzik dinledi ve seslendirdi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürüyor. Klasik Türk Müziği eğitimi de aldı.
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