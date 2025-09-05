Sedat Peker iddialarını savcılığa taşıyan avukatlara “Cumhurbaşkanına hakaret” iddianamesi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi avukatlar Pınar Akbina Karaman, Ali Serdar Çıngı ve Fettah Ayhan Erkan hakkında iddianame hazırladı. Avukatların, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in 2021’de sosyal medya üzerinden dile getirdiği iddiaları savcılığa taşıdıkları suç duyurusu gerekçe gösterildi.

Avukatların 12 Temmuz 2021’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundukları dilekçede, Sedat Peker’in sosyal medyada yayımladığı mesajlar ve bu iddiaları destekleyen haber ve televizyon yayınlarına atıfta bulunuldu.

Dilekçede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan, AKP Esenyurt eski Gençlik Kolu Başkanı Abdülsebur Soğanlı ve İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay ile “ismi tespit edilemeyen diğer kişiler” hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Dilekçede, Peker’in “15 Temmuz sonrasında devlet envanterine kayıtlı olmayan kalaşnikof marka silahların AKP gençlik kollarına dağıtıldığı” yönündeki iddiaları aktarıldı. Ayrıca bu durumun “devlet içinde yasa dışı bir organizasyona” işaret ettiği, Cumhuriyet savcılarının re’sen soruşturma açmakla yükümlü olduğu savunuldu.

DİLEKÇE CUMHURBAŞKANINA HAKARET SAYILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise dilekçelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerin TCK 299. madde kapsamında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu oluşturduğunu belirtti. İddianamede, üç avukatın 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Dosya, yargılama yapılmak üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.