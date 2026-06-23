Sedat Peker'in iddialarını savcılığa taşıyan avukatların yargılandığı dava ertelendi

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in 2021 yılında kamuoyuna açıkladığı iddiaları savcılığa taşıdıkları gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi avukatlar hakim karşısına çıktı. İstanbul'da görülen davada savunmalar alınırken mahkeme, dosyanın 1 Aralık tarihine ertelenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, savcının duruşmalar arasındaki süreçte mütalaasını hazırlayacağını bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, HKP üyesi avukatlar Pınar Akbina Karaman, Ali Serdar Çıngı ve Fettah Ayhan Erkan'ın 2021 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundukları suç duyurusu dilekçelerindeki ifadelerin Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturduğu öne sürülüyor. İddianamede sanıklar hakkında 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

"BEŞ YIL SONRA YARGILANIYORUZ"

Duruşmada savunma yapan HKP Genel Sekreteri Ali Serdar Çıngı, yargılamaya konu edilen suç duyurularının 2021 yılında yapıldığını belirterek, "İki suç duyurusu dilekçemizden dolayı yargılanıyoruz. İki dilekçe arasında yaklaşık üç ay bulunuyor. Aradan geçen beş yılın ardından yargılanmaya başlıyoruz" dedi.

Ülkedeki çeşitli toplumsal sorunlara dikkat çeken Çıngı, bir avukatın beş yıl sonra hakim karşısına çıkmasının yargı sisteminin durumunu gösterdiğini savundu. Savcılığın takipsizlik kararı vermesi gerektiğini öne süren Çıngı, iddianamenin de iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Çıngı, dava konusu suç duyurusunun Sedat Peker'in kamuoyuna açıkladığı iddiaların yargıya taşınmasından ibaret olduğunu belirterek, "Bu ifşaatları yapan kişi Sedat Peker'di. Biz bu iddiaları alıntılayarak yargıya taşıdık. HKP olarak bugüne kadar 600'ü aşkın suç duyurusunda bulunduk. Halka karşı kim suç işlediyse ona karşı olduk" ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK GÖREVİMİZ"

Daha sonra savunma yapan HKP İstanbul İl Başkanı ve avukat Pınar Akbina Karaman ise mahkeme heyetine hitaben, kendisini sanık olarak değil partisinin yöneticisi olarak gördüğünü söyledi.

HKP'li avukatlar olarak işçi ölümleri, doğa tahribatı ve çeşitli hak ihlalleriyle ilgili çok sayıda suç duyurusunda bulunduklarını belirten Karaman, bu başvuruların "tarihe not düşmek" amacı taşıdığını ifade etti.

Suç duyurusunda bulunmanın yurttaşların ve avukatların hakkı olduğunu savunan Karaman, savcıların görevinin de bu başvuruları araştırmak olduğunu söyledi. Karaman, dava konusu dilekçeyi Sedat Peker'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları üzerine hazırladıklarını belirterek, "Biz bu suç duyurularını görev olarak görüyoruz" dedi.

"BENİ DE SANIK YAPIN"

Duruşmada söz alan avukat Tacettin Çolak da dava konusu suç duyurusu dilekçelerinde kendi imzasının bulunduğunu belirtti.

Çolak, "Söz konusu dilekçelerde benim de imzam var. Bu dava neden dilekçeyi ön büroya teslim eden arkadaşlara açıldı?" diye sordu.

Dilekçelerin suç unsuru içerdiğinin düşünülmesi halinde kendisinin de sorumlu tutulması gerektiğini savunan Çolak, "Eğer bunu suç olarak görüyorsanız beni de sanık yapın, beni de yargılayın" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın 1 Aralık tarihine ertelenmesine karar verdi. Heyet, cumhuriyet savcısının bir sonraki duruşma öncesinde esas hakkındaki mütalaasını hazırlayacağını belirtti.