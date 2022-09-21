Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması: Avukatı Ersan Barkın açıkladı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 23:43

Organize suç örgütü liderliği suçundan yargılanan Sedat Peker'in geçtiğimiz haftalarda Saray'a uzanan rüşvet iddiaları kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

Geçen günlerde ise Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda evde çalışanlardan biri olan Yılmaz Günay ağır yaralanmıştı. Saldırıyı düzenlediği tespit edilen Ömer Şengel ve 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Geçen günlerde de Peker'in danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan İstanbul'a getirilerek gözaltına alınmıştı.

EMRE OLUR TUTUKLANDI

Olur, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Arnavutluk'ta gözaltına alındıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Olur'un İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Olur, buradaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Olur, ifadesinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

İşlemlerin ardından Olur'un nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

SEDAT PEKER’İN AVUKATINDAN 'EMRE OLUR' AÇIKLAMASI

Peker’in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabından Olur'un tutukluluğuna ilişkin açıklamada bulundu.

Barkın, Sedat Peker'in Emre Olur'la yaptığı görüşmeyi, aktardı ve Peker'in Olur'a "Emniyette sana kötü davranabilirler. Bu yüzden, sosyal medya hesabımın Sedat Peker tarafından kullanılmasının hukuken suç olduğunu değerlendiremedim, cahillik yaptım" dediğini söyledi.

Barkın ayrıca, "Bu arada Emre Olur’u cezaevinde ziyaret edecek meslektaşım da yarın ifade sürecine dair açıklama yapacağını iletti" ifadelerine yer verdi.

"İFADESİNDEKİ BİR KELİMENİN BU ŞEKİLDE YORUMLANMASI EMRE OLUR İÇİN DE ADİL DEĞİL"

Barkın'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Sayın Sedat Peker ile biraz önce telefonla görüştüm. Gün içerisinde tutuklanan Sayın Emre Olur ile ilgili kendisini seven veya sevmeyen bazı çevrelerin yaptıkları yorumlardan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Emre Olur Abu Dhabi’den uçağa binmeden önce kendisi ile telefonla görüşmüş.





Emre Olur’a “Emniyette sana kötü davranabilirler. Bu yüzden,sosyal medya hesabımın Sedat PEKER tarafından kullanılmasının hukuken suç olduğunu değerlendiremedim,cahillik yaptım” demesini Emre Olur’dan kendisinin istediğini söyledi. Bütün dostlarına olduğu gibi Emre Olur’a da koruma içgüdüsü ile yaklaştığını, bu yönde ifade vermesini istediğini ifade etti. Ancak sosyal medyada ve bazı basın organlarında yapılan yorumları görünce açıklama yapma zorunluluğu hissettiğini söyledi.





Sayın Peker’e neden böyle bir istekte bulundunuz diye sordum. ' Bedel ödenecekse en önde olmak isterim, alkış alınacaksa tüm dostlarım ortak olmalı. Bu felsefem nedeniyle yanlış yorumlamaya neden olacak bir durum ortaya çıktı ' dedi.





' dedi. İfadesindeki bir kelimenin bu şekilde yorumlanması Emre Olur için de adil değil. Mevzunun nedeni cehalet değil de koruma içgüdüsü. Bu arada Emre Olur’u cezaevinde ziyaret edecek meslektaşım da yarın ifade sürecine dair açıklama yapacağını iletti.